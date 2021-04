Kvitové v Madridu vzdala Bouzková, vypadly Vondroušová i Krejčíková

Madrid - Tenistka Petra Kvitová postoupila do druhého kola antukového turnaje v Madridu. Trojnásobné šampionce vzdala utkání prvního kola krajanka Marie Bouzková za stavu 6:2 a 2:3, protože si ve druhé sadě poranila při pádu palec pravé ruky. Příští soupeřkou Kvitové bude Němka Angelique Kerberová, které podlehla Markéta Vondroušová 6:7 a 1:6.

Po Bouzkové a Vondroušové neuspěla v madridské dvouhře ani třetí česká debutantka Barbora Krejčíková, která prohrála s domácí držitelkou divoké karty Paulou Badosaovou 1:6 a 5:7.

Kvitová předčasného konce utkání litovala. "Je mi líto, že to takhle dopadlo. Zápas byl na dobré úrovni a doufám, že bude Maruška v pořádku," řekla devátá nasazená hráčka na on-line tiskové konferenci.

Jednatřicetiletá Kvitová vstoupila do utkání brejkem, ale pak o podání přišla, i když už vedla 40:0. "Bylo to zvláštní a nedalo mi to dobrou energii, ale jsem ráda, že mě to nepoložilo. Vrátila jsem se dobře, vyháněla jsem ji ven z kurtu a líp jsem podávala," komentovala vývoj úvodního setu, v kterém od stavu 1:2 dominovala pěti hrami v řadě a set ukončila čistou hrou.

Bojující Bouzková vzala ve druhé sadě Kvitové servis na 2:0, ale při svém podání se zranila. Při dobíhání míče po odehrání spadla a přimáčkla si raketou palec k zemi. Game kvůli bolesti přerušila, jelikož nemohla podávat, a nechala si palec i odřené koleno ošetřit. "Na antuce se po skluzech padá, ale nemyslela jsem si, že to bude tak vážné," řekla Kvitová.

Po návratu na kurt hrála Bouzková přes bolest. Podání si ještě podržela a zvýšila na 3:0, ale další dvě hry ztratila. V následném gamu už za stavu 15:15 se slzami v očích odstoupila.

Kvitová v utkání, které se hrálo kvůli dešti v hale, dvakrát využila na antuce zatím méně obvyklé jestřábí oko. "Poprvé jsem si to zkusila v Charlestonu, ale tam mají zelenou antuku, takže na červené to bylo poprvé," řekla Kvitová a dodala: "Musím říct, že je super mít to i na antuce."

Vondroušová v souboji levaček začala proti Kerberové dobře, ale o brejk na 2:0 hned přišla a vyrovnaný set rozhodl tie-break. I ten byl těsný a Češka ho ztratila poměrem 5:7. Ve druhém setu už na aktivně hrající trojnásobnou grandslamovou vítězku nestačila, za patnáct minut prohrávala 0:5. "Kanára" odvrátila při svém podání, ale obrat soupeřka nepřipustila.

S turnajem se překvapivě rozloučila Ukrajinka Elina Svitolinová. Turnajová čtyřka nevyužila šest mečbolů a Švýcarce Jil Teichmannové podlehla 6:2, 4:6 a 6:7.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj žen v Madridu (antuka, dotace 2,549.105 milionu eur): Dvouhra - 1. kolo: Kvitová (9-ČR) - Bouzková (ČR) 6:2, 2:3 skreč, Kerberová (Něm.) - Vondroušová (ČR) 7:6 (7:5), 6:1, Badosaová (Šp.) - Krejčíková (ČR) 6:1, 7:5, Bartyová (1-Austr.) - Rogersová (USA) 6:2, 6:1, Teichmannová (Švýc.) - Svitolinová (4-Ukr.) 2:6, 6:4, 7:6 (7:5), Bertensová (7-Niz.) - Jiménezová (And.) 6:4, 6:0, Bencicová (8-Švýc.) - Mladenovicová (Fr.) 6:4, 6:2, Šwiateková (14-Pol.) - Riskeová (USA) 6:1, 6:1, Kontaová (15-Brit.) - Putincevová (Kaz.) 6:4, 6:2, Džabúrová (Tun.) - Švedovová (Kaz.) 6:2, 6:3, Kuděrmětovová - Vesninová (obě Rus.) 6:1, 6:4, Zidanšeková (Slovin.) - Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 6:2, 6:4, Siegemundová (Něm.) - Kozlovová (Ukr.) 6:4, 6:2, Sevastovová (Lot.) - Bogdanová (Rum.) 6:0, 6:3, Stephensová (USA) - Koviničová (Č. Hora) 6:4, 6:1, Peraová (USA) - Martičová (Chorv.) 6:3, 6:2. Turnaj mužů v Estorilu (antuka, dotace 481.270 eur): Dvouhra - 2. kolo: Moutet (Fr.) - Shapovalov (1-Kan.) 6:4, 2:6, 6:4, Garín (2-Chile) - Gasquet (Fr.) bez boje, Ramos (7-Šp.) - Herbert (Fr.) 6:2, 7:6 (7:3), Norrie (Brit.) - Martínez (Šp.) 4:6, 7:6 (7:1), 7:5. Turnaj mužů v Mnichově (antuka, dotace 481.270 eur): Dvouhra - 2. kolo: Krajinovič (4-Srb.) - Hanfmann (Něm.) bez boje, Basilašvili (5-Gruz.) - Galán (Kol.) 6:4, 6:2, Struff (7-Něm.) - Koepfer (Něm.) 7:6 (7:3), 6:7 (0:7), 6:2, Gombos (SR) - Coria (Arg.) 6:4, 6:1.