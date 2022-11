Kvalifikaci na Velkou cenu Abú Zabí F1 ovládl Red Bull, vyhrál Verstappen

Abú Zabí - Kvalifikaci na závěrečnou Velkou cenu Abú Zabí formule 1 vyhrál již jistý mistr světa Max Verstappen z Red Bullu. Pětadvacetiletý Nizozemec porazil na trati Yas Marina o 228 tisícin sekundy týmového kolegu Sergia Péreze. Třetí skončil Charles Leclerc z Ferrari.

Dvojnásobný světový šampion Verstappen získal 20. pole position v kariéře a sedmou v sezoně. V závodě zaútočí na 35. triumf v F1. Zároveň může pomoci Pérezovi k druhému místu v konečném pořadí šampionátu. Mexičan má zatím 290 bodů stejně jako Leclerc.

"Jsem rád, že máme oba vozy v první řadě. Jednak chceme zvítězit a také zajistit Checovi druhé místo v šampionátu. V závodě čekám pěknou bitvu, ale minimálně teď máme oba vozy v čele," řekl před televizními kamerami Verstappen.

Oba piloti Red Bullu si vyřešili nesrovnalosti z minulého závodu v Brazílii. Verstappen tehdy v závěru nepřepustil Pérezovi šesté místo, které by zajistilo Mexičanovi o dva body více. Před závodem v Abú Zabí si jezdci vše vyjasnili za zavřenými dveřmi.

"Ve třetí části mi chyběl poslední krok. Je ale skvělé získat první řadu. Max pro mě odvedl skvělou práci a až do konce jsme pracovali jako tým. Myslím, že nás zítra čeká zajímavý den. I vzhledem k tomu, jak jsou na tom ferrari a mercedesy," uvedl Pérez.

Šanci na druhou příčku nevzdal ani Leclerc, který ztratil na Péreze čtyři setiny sekundy. "Red Bully byly rychlejší, ale i tak jsme v dobré pozici. S Checem to bude těsné a jsem si jistý, že i my s Carlosem můžeme spolupracovat. Víme, že jsou Red Bully v neděli rychlejší a bude to náročné. Dáme do toho vše a snad získáme druhé místo mezi jezdci i konstruktéry," podotkl Monačan

Na formu z minulého podniku v Brazílii nenavázali piloti Mercedesu. George Russell, který před týdnem slavil první triumf v mistrovství světa, skončil šestý. Sedminásobný světový šampion Lewis Hamilton byl jen o příčku lepší.

Do první desítky se dostal čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel, jenž po závodě ukončí kariéru. Pětatřicetiletý jezdec Aston Martinu, který absolvuje jubilejní 300. podnik v F1, se kvalifikoval jako devátý.

"Na trati jsme ožívali. V první a druhé části jsem se cítil dobře. V té třetí bych si přál být lepší, ale obecně to byla dobrá kvalifikace a získali jsme slušné umístění. Jsem si jistý, že to bude zítra velký den. Máme vše ve svých rukách. Chceme porazit Alpha Tauri a získat co nejvíce bodů," dodal Vettel.

Velká cena Abú Zabí odstartuje v neděli ve 14:00 SEČ.

Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Abú Zabí formule 1

1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:23,824, 2. Pérez (Mex./Red Bull) -0,228, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,268, 4. Sainz (Šp./Ferrari) -0,418, 5. Hamilton -0,684, 6. Russell (oba Brit./Mercedes) -0,687, 7. Norris (Brit./McLaren) -0,945, 8. Ocon (Fr./Alpine) -1,006, 9. Vettel (Něm./Aston Martin) -1,137, 10. Ricciardo (Austr./McLaren) -1,221.