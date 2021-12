Kupka: V dalších letech se budou stavět desítky km dálnic ročně

Lány (Kladensko) - V dalších letech by se měly v Česku podle kandidáta na ministra dopravy Martina Kupky (ODS) stavět desítky kilometrů dálnic ročně. Prioritou je vedle dostavby dálniční sítě i příprava a budování vysokorychlostních tratí a jejich napojení na evropskou síť. Kupka to řekl novinářům po dnešní schůzce s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech.

Z konkrétních staveb Kupka zmínil dostavbu dálnice D35, pokračování ve výstavbě Pražského okruhu, dostavbu dálnice D3 nebo spojení Brno - Vídeň. "Panu prezidentovi jsem představil svůj pohled, co lze reálně zvládnout a co posunout dopředu," řekl Kupka. Dodal, že důležitá bude příprava staveb, například u dálnic by se v příštích letech mohlo rozpracovat zhruba 40 kilometrů za rok.

Zeman podle něj zmínil splavnění českých toků. V této oblasti bude podle kandidáta na ministra klíčová dostavba stupně Děčín a stupně Přelouč na Labi.

Resort má podle Kupky historický dluh právě v dostavbě infrastruktury, což si vyžádá ministra na plný úvazek. Zmínil to v souvislosti s tím, že pokud bude ministrem, vzdá ostatních funkcí. Kupka už dříve uvedl, že chce rezignovat na funkci náměstka středočeské hejtmanky i mandát v krajském zastupitelstvu. Zároveň se vzdá postu starosty Líbeznic u Prahy, v obecní radě by ale rád zůstal.

Odpoledne do Lán zamíří kandidátka na ministryni pro vědu a výzkum Helena Langšádlová (TOP 09). Cyklus schůzek by měl skončit v pátek 10. prosince. Dosud prezidenta v Lánech navštívilo osm navržených členů a členek budoucí vlády. Prezident musí být kvůli svému nakažení covidem v izolaci.

Mezi priority poslankyně Langšádlové patří podpora a motivace mladých vědců. Už dříve uvedla, že je důležité, aby se poté, co stráví část akademické kariéry v zahraničí, vraceli zpátky do Česka. Podle kandidátky na ministryni bez portfeje je také třeba snížit byrokracii a udržet výdaje na výzkum a vývoj ve výši dvou procent HDP. Loni byl podíl těchto výdajů 1,99 procenta HDP.

Podle Langšádlové by také, po konsolidaci veřejných financí, měly peníze na vědu postupně růst. Jako další důležitý krok už dříve zmínila i vytváření podmínek pro zapojení většího objemu soukromých zdrojů do vědy a výzkumu.

Někteří právníci a politologové poukazují na to, že pohovory prezidenta s kandidáty na ministerské funkce nemají oporu v Ústavě ČR. Kritici považují cyklus schůzek za průtahy při jmenování nové vlády v době, kdy se Česko potýká se silnou vlnou covidové epidemie a zdražováním. Pět stran uzavřelo koaliční dohodu 8. listopadu.