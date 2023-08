Kupka:Stavba tunelu,jenž je součástí obchvatu Č.Budějovic,by mohla skončit dříve

České Budějovice - Stavba tunelu Pohůrka, součásti obchvatu Českých Budějovice na dálnici D3, by mohla skončit o něco dříve než v závěru roku 2024, což byl plánovaný termín. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) společně se staviteli hledá variantu, jak by šlo tunel zprovoznit před plánovaným termínem. Novinářům to dnes řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

"Klíčová zpráva je, že od rozeběhnutí stavby na začátku loňského roku se daří postupovat dopředu. Období, kdy přešlapovala na místě, je pryč. Nyní se bavíme, jakou finální technologii bude tunel mít. Další postup je pak o tom, jak případně urychlit a za jakých okolností zprovoznění tranzitní dopravy. To by Českým Budějovicím velmi pomohlo," řekl ministr.

Kupka uvedl, že nyní je tunel ze 70 procent hotový. Stavba nabrala zpoždění, protože silničáři museli změnit kvůli spodní vodě technologii při stavbě tunelu. Původně se tunel stavěl pomocí milánských stěn, kdy se zvlášť budují stěny, strop a podlaha. Stavbaři ale zjistili, že v místě je spodní voda s vysokou hladinou. Nově tak bude v jámě těleso, do nějž se voda nedostane.

Obchvat Českých Budějovic bude mít dvě části: úsek Hodějovice - Třebonín dlouhý 12,5 kilometru, na který byly původní náklady sedm miliard korun, a 7,2 kilometru dlouhý úsek Úsilné - Staré Hodějovice za 5,28 miliardy. Ale konečné náklady na obchvat by se s ohledem na nárůst den zřejmě mohly zvýšit až o miliardu korun.

Podle jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS) musí být tunel na Pohůrce otevřený souběžně s celým obchvatem Českých Budějovic. "Stále trváme na tom, že to musí být od konce roku 2024, a budeme rádi, pokud tam bude nějaké posunutí dopředu. Kdo zná dopravu v Českých Budějovicích, tak ví, že stavba (tunelu) limituje dopravní pohyb po městě," uvedl.

ŘSD nyní pracuje na jiných úsecích D3 ve směru z Českých Budějovic k hranici s Rakouskem. Loni v únoru začalo stavět část mezi Třebonínem a Kaplicí za 1,87 miliardy Kč bez DPH a úsek dlouhý 8,6 kilometru chce zprovoznit koncem roku 2024. Stavba navazuje na budovaný dálniční obchvat Českých Budějovic. ŘSD má také stavební povolení na 12 kilometrů dlouhý úsek dálnice D3 z Kaplice k Nažidlům na Českokrumlovsku.

V provozu je nyní 70 kilometrů D3, která má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů. Celá D3 z Prahy k hranicím včetně středočeských částí by měla být podle ministerstva dopravy hotová do roku 2030, jihočeská část do roku 2026.