Krumlovské otáčivé hlediště nejspíš zůstane v zámecké zahradě

Český Krumlov - Otáčivé hlediště v Českém Krumlově zůstane v zámecké zahradě. Shodli se na tom dnes zástupci Českých Budějovic s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem (ČSSD) na schůzce v Praze. Nová točna by mohla být poblíž nynějšího hlediště, u takzvané broskvovny, kde by bylo i zázemí pro nové hlediště. ČTK to dnes řekl náměstek primátora Juraj Thoma (OPB).

"Dnes byla definitivně opuštěna myšlenka na vybudování nového divadelního traktu mimo zámeckou zahradu státního hradu a zámku. Definitivně zůstává v dalších variantách už jenom úvaha umístění otáčivého hlediště uvnitř zámecké zahrady. V této souvislosti město České Budějovice osloví Národní památkový ústav se žádostí o předběžnou konzultaci k určení místa pro případný přesun otáčivého hlediště v zámecké zahradě," řekl Thoma.