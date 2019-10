Křižovatky v české režii

Firma Cross Zlín si v Turecku vyzkoušela, jak řídit dopravu v třímilionové aglomeraci. Teď se chystá režírovat i křižovatky a parkoviště v dánském Aarhusu.

„Sdílení kol nebo koloběžek je trendová věc. Auta ale z měst nezmizí, protože lidé stále budou toužit mít vlastní vozy,“ říká Tomáš Juřík, zakladatel a spolumajitel společnosti, která své výrobky a služby dodává na šest kontinentů.

Izmir, třetí nejlidnatější město Turecka, prochází již několik let živelnou urbanizací. Jen za minulý rok počet obyvatel o desetinu narostl. V samotném městě žijí tři miliony lidí, v širším regionu pak dalších 1,5 milionu. A k tomu stejný počet registrovaných aut. Město se však kupodivu s žádnými hodinovými zácpami, které jsou běžné například v asijské části Istanbulu, nepotýká. Významnou měrou se o to zasloužil inteligentní systém řízení dopravy, který tu byl spuštěn na podzim roku 2017. Centrální dispečink, kde se informace zobrazují na obří videostěně, umí zpracovávat data ze tří tisíc čidel umístěných ve městě a pomocí čtyř stovek „chytrých“ světelných křižovatek zefektivnit průjezd Izmirem. A nejen to, turecké město na pobřeží Egejského moře má díky unikátnímu systému řízení dopravy přehled o volných parkovacích místech, může odhalovat hříšníky stojící na zákazu zastavení nebo zajistit hladší průjezd hasičským vozům a sanitkám.

Za malou revolucí v izmirské dopravě přitom stojí konsorcium dvou českých firem, AŽD Praha a Cross Zlín, které systém v hodnotě 540 milionů korun dodalo a namontovalo. Pro Tomáše Juříka, zakladatele, spolumajitele a ředitele Cross Zlín, byl kontrakt v Izmiru nejen klíčovou referenční zakázkou, ale také velkou školou. „Turecko nám otevřelo oči. Zažili jsme tu snad všechno – politické turbulence, atentáty, pád měny. Troufám si tvrdit, že teď už si troufneme v podstatě na všechno. U každé zakázky jsme se ale naučili lépe zvažovat a řídit rizika,“ říká energický padesátník v sídle společnosti ve zlínské čtvrti Louky.

Aarhus připomíná Brno

Spíš než Izmir, který ekonomicky nedopadl podle původních představ, Tomáš Juřík vyzdvihuje jiné město, jehož dopravu bude Cross Zlín pomocí řadičů světelných křižovatek a systému eDaptiva režírovat. Je jím dánský Aarhus. Oproti Izmiru město desetkrát méně lidnaté, zato v mnoha ohledech progresivní. „Je to takové dánské Brno, druhé největší město v zemi s vyhlášenou univerzitou. A stejně jako je Brno v lecčems před Prahou, Aarhus zase v mnoha ohledech trumfuje Kodaň,“ vysvětluje zlínský podnikatel s tím, že dánské město bude zejména pro severské trhy stejně důležitou referencí, jako byl pro Cross Zlín turecký Izmir.

Aarhus obohatí portfolio firmy, které je opravdu pestré: své výrobky a služby Cross Zlín dodává s výjimkou Antarktidy na všechny kontinenty. Má k tomu ostatně dobré výchozí podmínky. Byznys firmy se točí kolem řízení dopravy ve městech i na silnicích a je tak ze své podstaty globální. Technologie, které vznikají v někdejším Baťově městě, najdeme ve většině států Evropy, ale také třeba ve Spojených státech, Austrálii nebo Japonsku, zemi, která je co do elektroniky světovou jedničkou. Prodat svou vlastní technologii do země vycházejícího slunce se proto povede jen málokomu.

Cross Zlín ale získal i několik zakázek v zemích, které mají stále punc exotiky a v nichž lze na český výrobek narazit jen stěží. Systém pro dynamické vážení nákladních vozů za jízdy firma instalovala například v Kataru, v Ománu zase fungují zlínské řadiče semaforů. Neobvyklá navíc nebyla jen destinace, ale i cesta ke kontraktu. Na Blízkém východě si zákazník českou firmu na základě dobrých referencí sám našel. V případě takových „exotických“ zemí je pro Cross Zlín klíčové se nejprve správně zorientovat na místních trzích. A v tom mohou hodně pomoci ekonomičtí diplomaté. „Jsou to insideři, kteří jsou schopni zjistit, kdo je kdo. Díky nim omezíte riziko, že naletíte nějaké podvodné firmě, která se chce jen přiživit na vašem produktu,“ popisuje Tomáš Juřík.

Dynamické váhy

Cross Zlín se samozřejmě nespoléhá jen na klienty, kteří k němu najdou cestu sami. Klíčová je pro něj účast na veletrhu Intertraffic, který se jednou za dva roky koná v Amsterdamu. Loni si odsud firma odvezla ocenění Innovation Award za svůj systém OptiWim, novou generaci vah pro vysokorychlostní dynamické vážení. Technologie je světově unikátní v tom, že umí zjistit hmotnost nákladního auta v celé šířce vozovky, tedy i tehdy, když kamion například přejíždí mezi pruhy. Načasování premiéry na amsterdamském veletrhu nebylo náhodné. „Intertraffic je akce, kde nesmíme chybět. Tady se určují trendy a představují novinky. A samozřejmě sem jezdí také naše konkurence,“ vysvětluje Tomáš Juřík.

Z té ostatně obavy nemá. „Co do velikosti se s německými nebo rakouskými konkurenty poměřovat nemůžeme. Technologicky jsme ale na stejné úrovni, nemáme pocit, že musíme dohánět Západ,“ objasňuje zlínský podnikatel. Za Cross Zlín navíc stojí i silný, lokální příběh. Z rodinné firmy, která začínala před čtvrtstoletím v kuchyni u Juříků, je dnes globální hráč s obratem blížícím se půl miliardě korun. Tomáš Juřík si navíc brzy uvědomil, že pokud chce nabízet městům v různých koutech světa komplexní řešení inteligentní dopravy, neobejde se bez robustní softwarové platformy. Před čtyřmi lety proto společně se svým společníkem Petrem Vitovským investoval do startupu Incinity, který založil programátor Lukáš Duffek. Vznikl tak systém Invipo, „centrální mozek“ pro chytrá města, do nějž Cross Zlín dodává hardware, tedy veškerou technologii, která přímo z terénu posílá data o silničním provozu. „Bez kvalitního hardwaru stavíte ve světě IT jen hrady z písku. A k obrovskému objemu dat zase potřebujete kvalitní softwarové řešení,“ popisuje vzájemnou symbiózu Tomáš Juřík.

„Atomová“ elektroauta

Firma, kterou založil a spoluvlastní, vydělává na tom, že ve městě i po dálnicích jezdí stále více osobních i nákladních aut, které nelze nechat propadnout dopravnímu chaosu. Neznamená to ale, že by Cross Zlín fandil houstnoucí dopravě a nezajímal se o moderní městské trendy. „Zásadní změny přinese elektromobilita. Měli bychom ji podporovat právě v Česku, kde jsme závislí na dodávkách ropy. Zároveň platí, že u nás velmi dobře umíme vyrobit elektřinu z jádra, takže kombinaci elektroauta nabíjeného energií z atomu bych se vůbec nebránil,“ říká Tomáš Juřík.

Trendem podle něj je i fakt, že radnice čím dál více myslí na cyklisty a městkou hromadnou dopravu, zatímco k té individuální se chovají restriktivně. Cross Zlín s tím má zkušenosti třeba z některých čtvrtí ve Vídni, kam mimochodem své systémy také dodává. Tomáš Juřík přesto věří, že auta z měst jen tak nezmizí. Mimo jiné proto, že politici i úředníci podle něj často zapomínají na lidskou přirozenost. A k ní patří majetek. „Lidé pořád velmi rádi něco vlastní. Auto jim dává pocit svobody a společenský status, který těžko nahradíte nějakou sdílenou elektrickou koloběžkou,“ věří podnikatel, který ve světě dopravních technologií dokázal, že i nejmodernější systémy pro chytrá města mohou mít nálepku Made in Zlín.

