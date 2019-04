Terezín (Litoměřicko) - Kresba židovského chlapce Petra Ginze Měsíční krajina se dnes po putování na oběžné dráze dostala do Terezína, kde v ghettu pobýval za druhé světové války její autor. Americký astronaut Andrew Feustel kopii obrázku měl s sebou na své poslední vesmírné misi. Dojatá manželka astronauta Indira, která má po matce české kořeny, přiznala, že je to pro ně velmi emotivní zážitek.

"Tato kresba sem putuje na počest všech obětí a všech přeživších holokaustu a také všech lidských bytostí. Abychom si všichni zapamatovali ty zrůdnosti, které se děly, a také tu naději, talent a schopnosti lidí, o které jsme přišli," řekla Feustlová se slzami v očích.

Židovský chlapec vytvořil kresbu ve svých třinácti letech, zachytil svou představu toho, jak vypadá Země z povrchu Měsíce. Na oběžnou dráhu ji s sebou vzal už první izraelský kosmonaut Ilan Ramon. Raketoplán při zpáteční cestě na Zemi shořel v atmosféře. Tragédie, kterou žádný člen posádky nepřežil, se odehrála 1. února 2003, tedy v den Ginzových narozenin.

Manželka Ilana Ramona požádala Feustla, aby kresbu vynesl znovu na oběžnou dráhu. "Byla to pro nás velká čest dokončit Ramonovu misi," zdůraznil Feustel, jenž měl s sebou šest kopií originálu, který je uložen v Jeruzalémě. "Celou dobu byly kresby v mé kabině, jiné obrázky jsem s sebou kromě fotek rodiny neměl," řekl astronaut, který je v České republice na pozvání Akademie věd České republiky (AV ČR). Do vesmíru už s ním letěly Písně kosmické Jana Nerudy a figurka krtka. Na dotaz ČTK, co si z České republiky vezme s sebou na příští výpravu, odpověděla jeho žena "české pivo".

Astronaut a jeho žena Indira jsou oficiálními vyslanci agentury pro americký kosmický program NASA a na organizaci návštěvy se podílelo také velvyslanectví Spojených států amerických v Praze. Feustel v neděli navštívil Planetárium Praha. Přednášky a diskuse s astronautem bude možné navštívit v Olomouci a Ostravě v úterý a ve středu. Pobyt v Česku zakončí v pátek 12. dubna v Brně ve Hvězdárně a planetáriu.

Feustel má za sebou tři vesmírné mise. Na každou s sebou bral předměty odkazující na Českou republiku. Na první misi v roce 2009 si do raketoplánu Atlantis vzal Písně kosmické Jana Nerudy. Krtka z animovaného seriálu Zdeňka Milera vzal do vesmíru dvakrát, poprvé v roce 2011 při letu raketoplánu Endeavour STS-134 a podruhé v roce 2018. To s ním letěly právě i kopie kresby z časopisu Vedem, který vydávali chlapci v židovském ghettu v Terezíně.

Feustel strávil ve vesmíru 226 dní, z toho 61 hodin a 48 minut ve volném kosmickém prostoru. Ze sedmi miliard lidí letělo do vesmíru 599 a Feustelovo pořadové číslo je 494.