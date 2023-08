Kreml zlehčuje neúspěch lunární mise, vesmírný program má pokračovat

Moskva - Neúspěch nedávné ruské mise Luna-25 na Měsíci "není nic strašného" a nejdůležitější je, aby Rusko pokračovalo ve svém vesmírném programu. Podle agentury Reuters to dnes uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

"Není to důvod k zoufalství ani k tomu, abychom si rvali vlasy. Je to jen další důvod, abychom analyzovali příčiny (selhání) a napříště je eliminovali," řekl Peskov v telefonickém rozhovoru s novináři.

Ruská sonda Luna-25 narazila 19. srpna do povrchu Měsíce poté, co se vymkla kontrole a dostala se na nepropočtenou oběžnou dráhu. Tato událost je v zahraničí považována za významný neúspěch ruského kosmického programu i s ohledem na to, že jen o čtyři dny později úspěšně přistála se svým modulem poblíž jižního pólu Měsíce Indie. Stala se tak teprve čtvrtou zemí světa, které se podařilo dopravit svou technologii na Měsíc.

"Hlavní je nepřestat. Naše plány jsou docela ambiciózní a budou dále naplňovány," dodal Peskov.

Měsíc se v novém tisíciletí po téměř čtyřicetileté pauze opět dostal do popředí zájmu světových mocností. Před deseti lety na měsíčním povrchu přistála čínská sonda Čchang-e 3, následovaná sondami číslo čtyři a pět v letech 2019 a 2020.

Luna-25 navazovala na sovětský projekt Luna-24, který v roce 1976 na Měsíci úspěšně přistál, odebral vzorky a vrátil se zpět na Zemi.