Krejčíkové pomohla průprava od Kyrgiose a je ráda, že zvládá krizové situace

Ostrava - Šťastná za sedmé vítězství po sobě i postup do semifinále Agel Open v Ostravě byla po utkání s Američankou Alycií Parksovou česká tenistka Barbora Krejčíková. Šestadvacetiletá rodačka z Brna porazila přemožitelku Karolíny Plíškové či Řekyně Marie Sakkariové 7:6, 6:3 a necelý týden po triumfu v Tallinnu si zahraje opět mezi čtyřmi nejlepšími hráčkami na turnaji WTA. Přála by si v další zápase narazit na Petru Kvitovou.

"Mám radost, že se mi teď daří a zvládám krizové situace, kdy se zápas láme. Myslím, že jsem tam silná," řekla Krejčíková na tiskové konferenci. "Byl to těžký zápas, jelikož jsem soupeřku moc neznala. Měla jsem štěstí, že jsem se na její oba předchozí zápasy dívala, takže jsem věděla, co plus minus čekat. Bylo to o maličkostech. Jsem ráda, že se mi to povedlo a postoupila jsem," doplnila.

Jednadvacetiletá Parksová, která se do hlavní soutěže probojovala z kvalifikace, se do čtvrtfinále turnaje WTA dostala poprvé v kariéře. Rodačka z Atlanty, již patří ve světovém žebříčku 144. místo, se opírala o tvrdý servis.

"Příprava byla taková, aby se co nejvíc hrálo. Čím by měla jednodušší body, tím bych to pak měla těžší na servisu. Taktiku ale na to nejde moc vymyslet. Buď dá eso, nebo se hraje. Jsem proto ráda, že se hodně hrálo," uvedla Krejčíková. Ve výměnách se cítila silnější. "Chtěla jsem, aby to měla co nejtěžší a musela si míče uhrávat. S tím pak přicházely chyby," podotkla.

Přestože se rychlost servisu Parksové blížila ke 190 kilometrům za hodinu, Krejčíkovou silná zbraň soupeřky z míry nevyvedla. "Jelikož jsem hrála hodně mixů, tak proti mně servíroval i Nick Kyrgios rychlostí 220 kilometrů za hodinu. Díky zkušenostem ze smíšených čtyřher mě tato situace, kdy soupeřka podávala rychle a přesně, nerozhodila. Mám za sebou těžší zápasy," uvedla Krejčíková.

Za důležitý okamžik označila zisk zkrácené hry v prvním setu. Přestože čelila setbolu, tie-break otočila a za povzbuzování fanoušků zvítězila 9:7. "Bylo super, že mi lidé pořád fandili a tlačili mě dopředu. Jsem ráda, že jsem to pak dobře zahrála, otočila a set urvala. Myslím, že to byl klíčový bod zápasu," mínila tenistka z Ivančic.

Setbol Parksové přišel po situaci, kdy rozhodčí neuznal Krejčíkové return kvůli posouzenému dvojdoteku. Češka situaci komentovala vulgární poznámkou. "Nevím, jak to bylo, nebo nebylo, ale šlo o důležitý moment. Opravdu jsem si myslela, že jsem to zahrála na jeden, a tak to ze mě prostě vyšlo," řekla Krejčíková. Trestného fiftýnu se nebála. "To bych na něj vletěla ještě víc," doplnila s úsměvem.

Ve druhém setu si Parksová nechala ošetřit levou nohu a vyrovnala z 0:2 na 2:2. Při šesté hře ale Krejčíková získala další brejk a utkání doservírovala. "Neviděla jsem, co si tam nechala ošetřovat, ale nepřišlo mi, že by se nějak hůře hýbala. Jen na servisu se mi zdálo, že dělala víc dvojchyb a nepodávala tak dobře, jako v prvním setu. Řekla bych, že jsem začala využívat vypracované šance, které mi v první sadě odvrátila servisem. Více se hrálo a ve výměně jsem už byla silnější," řekla Krejčíková.

V boji o druhé finále za sebou a třetí v tomto roce může narazit na Kvitovou, nebo Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu. "Vždy je těžké hrát proti Češce, ale tím, že jsme doma, přála bych si s Peťou zahrát. Zaprvé by to bylo super pro fanoušky a byla by to jistota i pro turnaj, že bude jedna Češka ve finále. To je vždy úspěch," dodala Krejčíková.