Krejčíková chce v Ostravě navázat úspěch z Tallinnu, těší se i na fanoušky

Ilustrační foto - Česká tenistka Barbora Krejčíková v úvodním kole US Open, 30. srpna 2022 v New Yorku. ČTK/AP/Charles Krupa

Ostrava - Tenistka Barbora Krejčíková se cítí před středečním startem na ostravském turnaji Agel Open v dobrém rozpoložení. Dvojnásobnou vítězku loňského Roland Garros posílil poslední triumf na turnaji v Tallinnu a těší se, že si opět zahraje před domácími fanoušky. Ačkoliv je povrch v Ostravar aréně pomalejší, než byla zvyklá, věří, že si s touto výzvou poradí. Proti Američance Shelby Rogersové čeká v 1. kole těžký zápas.

"Jsem ráda, že se mi po úspěšných deblech začalo dařit i v singlu. Dala jsem do toho hodně energie a snažila se co nejlépe připravit. Mám z toho radost a budu na to chtít navázat," řekla při dnešním setkání s novináři Krejčíková.

Rodačka z Brna vyřadila v Tallinnu tři hráčky z první dvacítky a ve finále porazila domácí Anett Kontaveitovou 6:2, 6:3. Získala první singlový titul po téměř 15 měsících a po jarním zranění lokte. Celkově vyhrála na okruhu WTA čtvrtou trofej ve dvouhře.

"Vždycky je těžké hrát proti domácí hráčce. Soustředila jsem se ale na svůj výkon a snažila se předvést maximum. Když jsem vyhrála poslední balon, zvedla ruce nad hlavu a věděla, že si budu přebírat tu nádhernou trofej, byl to super pocit. Dodalo mi to hodně energie do dalších zápasů, které mě čekají," uvedla Krejčíková.

Na povedené výkony by ráda navázala i v Ostravě. Konkrétní cíle si ale nedává. "Chtěla bych zahrát zase dobře. Je to strašně silně obsazený turnaj a jsou tu nové podmínky. Nejsem tu tak dlouho, abych se na to mohla co nejlépe připravit. Budu bojovat s tím, co budu mít," řekla.

Povrch v Ostravar aréně je podle ní pomalejší než v Tallinnu. "Byla jsem tu z Fed Cupu zvyklá na rychlejší povrch. Beru to ale jako výzvu a věřím, že mi to bude sedět. Uvidíme po prvním zápase. První kola bývají nejtěžší," uvedla Krejčíková s tím, že se cítí zdravá a natěšená.

Úspěch v Tallinnu však za restart sezony po jarním zranění nebrala. "Těžko říct, jestli je to vzpruha. Je těžké se dívat do budoucna, protože nikdo neví, co bude zítra. Věřím tomu, že jsem na správné cestě, začala jsem hrát dobře a bylo to teď vidět. Budu se chtít dál zlepšovat," prohlásila tenistka z Ivančic.

Těší se i na domácí fanoušky. "Jsem ráda, že jsem zpátky doma. Na Ostravu mám dobré vzpomínky. Když jsem tu hrála před dvěma lety, byl to jeden z mých odrazových můstků k dobrým výsledkům, které jsem později měla," řekla. Věří, že v počtu žádostí o vstupenky trumfne i rodačku z nedalekého Bílovce Petru Kvitovou.

Krejčíková vstoupí do turnaje ve středu ve 12:00 proti pětatřicáté hráčce světa Rogersové. "Je to Američanka a na betonu hraje dobře. Bude to náročné, ale já jsem také v dobré formě. Těším se, že to bude hezký zápas. Věřím, že to bude mít pro mě dobrý konec," dodala s tím, že dále než do příštího zápasu se nedívá.