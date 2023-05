Krejčí si chce rozhodnutí o případném pokračování kariéry v klidu rozmyslet

Boston - Útočník David Krejčí zatím nemá po překvapivě brzkém vyřazení hokejistů Bostonu z bojů o Stanley Cup jasno, zda bude pokračovat v kariéře. Čerstvě sedmatřicetiletý centr, jenž prožil povedený návrat do NHL po sezoně strávené v extraligové Olomouci, zámořským novinářům řekl, že si vše potřebuje ještě v klidu promyslet.

"Samozřejmě to není věc, o které bych začal uvažovat poslední den sezony. Hodně jsem o tom přemýšlel, mám to v hlavě delší dobu. Upřímně mohu říct, že už do jisté míry vím, co bude, ale potřebuju se na to všechno ještě vyspat. Abych si byl jistý, že jsem se rozhodl správně," uvedl Krejčí. S výjimkou minulého ročníku, který odehrál v mateřské Olomouci, hájil barvy Bostonu od sezony 2006/07.

Bruins byli po základní části, v níž nasbírali rekordních 65 výher a 135 bodů z 82 utkání, favoritem play off. V úvodním kole tuto roli zpočátku potvrzovali. Nad Floridou vedli 3:1 na zápasy, ale další tři utkání vyhráli Panthers.

Krejčí připustil, že sezona pro něj byla mimořádně náročná, ačkoliv se mu dařilo a v základní části byl pátým nejproduktivnějším hráčem týmu díky 56 bodům ze 70 utkání za 16 branek a 40 asistencí. V Bostonu byl totiž sám bez rodiny. Manželka s dvěma dětmi zůstaly v Jižní Karolíně, kde mají dům a děti tam chodí do školy.

"Myslím, že to byl jeden z nejlepších roků, ale zároveň i jeden z těch nejhorších. Byla to horská dráha. Párkrát během sezony jsem dospěl do bodu, že kdybychom nehráli tak dobře, sbalím se a jedu zpátky. Z tohoto pohledu to bylo těžké. Ale pak je tu druhá stránka - chodit sem každý den, vidět kluky, prostě to stálo za to," uvedl Krejčí ke své 16. sezoně v NHL.

S Bruins slavil Stanley Cup v roce 2011 a v letech 2013 a 2019 zůstal těsně pod vrcholem. Moc toužil prožít vítězné pocity znovu a pomoci k triumfu kamarádovi Davidu Pastrňákovi, jenž se zařadil mezi největší hvězdy ligy, ale na nejcennější týmovou trofej stále čeká. "Zařadil bych to hned vedle toho roku 2019. Tohle bolí a bude ještě bolet. A pak je tu další věc - mohl to být také můj poslední zápas. Je tam spousta emocí," řekl Krejčí.

Vyhlášeného specialistu na vyřazovací boje limitovalo zranění, kvůli němuž musel vynechat třetí až pátý zápas série. Ačkoliv své potíže nechtěl ani po vyřazení specifikovat, nebudou prý vyžadovat chirurgický zákrok. "Nikdy nechci tým zklamat, ale měl jsem pocit, že se to v play off tak trochu stalo. Měl jsem hrát těch zápasů sedm, ne čtyři. Když nemůžete týmu pomoct, je to vážně těžké," mrzelo Krejčího.

Obdobné pocity zažívá i kapitán Bostonu Patrice Bergeron, který je o necelý rok starší. Za Bruins odehrál 19 sezon a je jim věrný celou kariéru v NHL.

"Pokud má být tohle konec, tak mohu s klidem říct, že jsem tam nechal úplně všechno," řekl Bergeron, jenž končil sezonu s vyhřezlou ploténkou. "Jsem vděčný za to, že jsem mohl být součástí takového týmu. Ale ještě nejsme na konci. Uvidíme, co se stane. Ještě nemám jasno. Teď je příliš brzy na to, abychom se jako celá rodina rozumně rozhodli. Chci si být naprosto jistý, že rozhodnutí, které udělám, bude pro rodinu správné. Vážně nedokážu odhadnout, kolik času to zabere," uvedl Bergeron, jenž s manželkou očekává v červnu narození čtvrtého potomka.

Bude hrát nějakou roli, jak se rozhodne dlouholetý spoluhráč Krejčí? "To je dobrá otázka, ale o tom jsem nepřemýšlel. Všechno má nějaký vývoj, uvidíme," dodal Bergeron.