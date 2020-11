Krejčí měl jasno, že pokud NBA vyjde, bude to Oklahoma

Ilustrační foto - Utkání skupiny C kvalikace o postup na ME 2021 basketbalistů: ČR - Dánsko, 21. února 2020 v Pardubicích. Zleva Darko Jukic z Dánska, Vít Krejčí z České republiky a Philip Hertz z Dánska.

Ilustrační foto - Utkání skupiny C kvalikace o postup na ME 2021 basketbalistů: ČR - Dánsko, 21. února 2020 v Pardubicích. Zleva Darko Jukic z Dánska, Vít Krejčí z České republiky a Philip Hertz z Dánska. ČTK/Vostárek Josef

Praha/Zaragoza - Český basketbalista Vít Krejčí měl před středečním draftem NBA poměrně jasno, že pokud bude některému týmu patřit, bude to Oklahoma. Ta jej nakonec získala v domluvené výměně poté, co po dvacetiletém rozehrávači Zaragozy sáhl na 37. místě Washington. Krejčí se stal pátým draftovaným Čechem v historii a virtuální výběr v koronavirové době si vychutnal on-line na dálku i s rodinou.

"Neměl jsem to jasné, ale byl jsem si dost jistý, že i kdyby si mě vybral Washington, že dojde k trejdu do Oklahomy. Před tím výběrem jsem tušil, že se to stane. Je to tým, s kterým jsme byli asi nejvíc v kontaktu," řekl Krejčí přes Zoom v rozhovoru s českými novináři zprostředkovaném agenturou PPGSports, která jej zastupuje.

Přesto prožíval během draftu nervy, protože vedení Thunder bylo aktivní s výměnami. "Stala se spousta věcí, vytrejdovali dva výběry v půlce draftu, takže se to několikrát měnilo. Nebudu lhát, trochu jsem se začínal bát, že to nevyjde. Ale pořád jsem věřil, že to dobře dopadne. Nakonec to vyšlo krásně, i krásné číslo. Věděl jsem, že mají 53. výběr, příjemně mě překvapilo, že to byla nakonec 37. pozice," prohlásil Krejčí.

Virtuální draft si užil. "Naštěstí jsme se sešli přes Zoom i s celou rodinou. Aspoň takhle jsme to mohli prožívat, když nemohli přijet do Zaragozy. Byl to krásný večer s rodinou a (agentem) Phillipem (Parunem). Po draftu jsme se i společně radovali. Byl to krásný moment, že přitom byla celá rodina. Snil jsem o tom dlouho," podotkl Krejčí.

Sice se těšil v minulosti, že by mohl draft zažít osobně, ale líto mu to nakonec nebylo. "Je pravda, že co jsem viděl na videu, jak to funguje, tak jsem si přál tam být. Ale měl jsem tolik emocí po celý draft, že jsem na to ani nemyslel. Bylo pro mě důležité slyšet svoje jméno, nemohl jsem být v ten moment šťastnější. Nepotřebuju potlesk plného sálu. Stačí, když to je rodina, to bylo nejkrásnější," uvedl.

Se spoluhráči ze Zaragozy velký den v kariéře oslavil. "Přinesli i balonky a spoustu věcí. Půjdeme určitě někam na večeři. Jsem rád, že to můžu sdílet, jsou za mě šťastní. Mrzí mě, že tu nebyla rodina, ale oslavu uděláme v létě," prohlásil Krejčí.

V září si přetrhl přední zkřížený vaz v koleni a čeká ho až roční pauza, ale jeho cíle s NBA se nezměnily. "Tenhle sen mám od 12 let. Vím přesně, za čím si jdeme. Ani jednou za život jsem na ten cíl nezapomněl. Byl jasný. Za těch sedm let tady jsem si udělal jasno, že pro to udělám cokoliv. Tohle je nějaká překážka, ale těch je na cestě spousta, musíme ji překonat jako každou jinou," uvedl.

Doufá, že zájem z NBA jeho zranění neovlivní. "Určitě tomu nepomohlo, každopádně jsem pořád věřil, že nějaký tým bude věřit, že křižák se dá vyléčit. Není to zranění, co by mělo ukončit kariéru. Koleno pokračuje dobře, první měsíc po operaci je hrozně důležitý a zvládli jsme to naprosto skvěle. Věřil jsem, že se najde tým, který ve mně vloží důvěru."

Po operaci se soustředí na rehabilitaci. "Hlavně na to, abych mohl s kolenem lépe hýbat a nabral svaly zpátky. Ještě tam je trochu otok, který tomu brání, ale jdeme správným směrem. Bude to šestý týden a měl bych začít chodit bez berlí, to bude hrozně velký pokrok," prohlásil.

Z hlediska psychiky po zranění pro něj draft přišel v pravou chvíli. "Hrozně pomohl mentálně. Mám mnohem větší motivaci na tom pracovat. Od začátku chci být co nejdřív na hřišti, ale tohle dalo extra posun. Nemyslím si, že to bude v budoucnu problém. Mám kolem sebe profesionály, kteří dobře ví, co dělají," řekl.

Po draftu mu gratuloval i jediný současný Čech v NBA Tomáš Satoranský z Chicaga, který mu dlouhodobě pomáhá radami. "Říkal, že toho budu mít hodně. Až se všechno uklidní, tak si zavoláme a můžeme to probrat. Saty mi dával hodně rad okolo draftu a basketu celkově. Prošel si hodně podobnou cestu jako já, ze Španělska od mladých let až po draft. Jsem hrozně rád, že mám někoho, kdo mi mohl takhle poradit," uvedl Krejčí.

V Zaragoze působí od 14 let a v klubu byli nadšení. "Jsou za mě hrozně šťastní. Jsem první hráč, co prošel jejich mládežnickým programem a byl draftovaný. Jsou šťastní, spousta se odsud dostala do Euroligy, jiných ACB týmů. Je pro ně skvělá věc, taky vidí, že jdou správným směrem," podotkl rodák ze Strakonic.

Hned po draftu Krejčího kontaktoval generální manažer Oklahomy Sam Presti. "Pogratuloval mi, zeptal se, jak se mám, že budeme ve spojení, ať si užiju tenhle moment," uvedl Krejčí.

Na úvahy, kdy by se mohl do NBA vydat, je podle něj brzy. "Priorita číslo jedna je vyléčit koleno. Dali najevo, že se chtějí postarat o rehabilitaci. Až přijde čas udělat rozhodnutí, tak se uvidí," řekl.

Pozitivní podle Krejčího je, že by se mohl během rehabilitace v USA rozkoukat. "Neskočil bych tam přímo do basketu, ale měl čas poznat, jak to tam funguje. To bude velká výhoda do budoucna," míní.

Je rád, že za poslední dvě sezony hodně zapracoval na sebevědomí a věří, že mu do NBA pomůže všestrannost. "Moje možná největší výhoda je, že dokážu spoustu věcí - vystřelit, najet, bránit. V NBA je nejdůležitější střelba, pokud nedokážete vystřelit, tak je hrozně těžké si tam zahrát. Je to jedna z věcí, na které se určitě zaměřím, až budu moct chodit běhat a do haly," dodal Krejčí.