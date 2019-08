Křehká krása v Jablonci představuje české výrobce

Jablonec nad Nisou - Tradiční přehlídka Křehká krása v Jablonci nad Nisou představuje čtyři desítky českých výrobců skla a bižuterie, ale také místní odborné školy. Nechybí ani tradiční vánoční ozdoby z foukaného skla a foukaných skleněných perliček. Křehká krása se koná už poosmé, počet vystavovatelů se příliš nemění, objevují se ale noví. Poprvé tak do Jablonce přijel se svou nabídkou třeba největší výrobce vánočních ozdob ze Dvora Králové.

"Nebereme každého, musí to být český výrobce a také musí mít určité renomé," řekl při dnešním zahájení ČTK Pavel Kopáček, předseda Svazu výrobců skla a bižuterie, který přehlídku pořádá. Cílem akce je představit český bižuterní průmysl, který i v konkurenčním prostředí dokázal obstát a na Jablonecku je stále významným zaměstnavatelem. "V perlích je to o inovacích, neustále je třeba mít něco nového. V bižuterii je to zase o rychlosti, přesnosti a kvalitě. Cena už nehraje takovou roli, protože i konkurence z východu ceny navýšila," doplnil Kopáček.

Výstava Křehká krása se v Jablonci poprvé uskutečnila v roce 2012, organizátoři tak chtěli navázat na tradici mezinárodních výstav skla a bižuterie z 60. až 80. let minulého století. Cílem bylo také ukázat, že navzdory recesi, levné asijské konkurenci i rozpadu někdejšího bižuterního uskupení Jablonex, jablonecká bižuterie žije a má budoucnost. Přehlídka oslovuje i turisty, přibývá totiž firem, které jim umožňují nahlédnout i přímo do výroby.

V Jablonci se letos poprvé představilo také 12 finalistek Miss České republiky a návštěvníci mají možnost prostřednictvím korálků hlasovat pro Miss Křehká krása. Dívky po celý den potkávali návštěvníci přehlídky i přímo v areálu jabloneckého Eurocentra. V bílém oblečení se zlatým logem soutěže na tričku nebylo možné je přehlédnout. Poprvé se dnes na výstavišti představila i speciální kolekce designové bižuterie, kterou šestice místních firem vyrobila pro Miss České republiky. Čítá zhruba 120 šperků od náramků a broží až po kabelky.