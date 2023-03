Krčmář si chválil 13. místo i fanoušky: Jsem rád, že jsou zase tady, řekl

Nové Město na Moravě (Žďársko) - Biatlonista Michal Krčmář potvrdil ve sprintu domácího Světového poháru v Novém Městě na Moravě roli české jedničky a po 13. místě si chválil podporu fanoušků, kteří se mohli poprvé od koronavirové pandemie v roce 2020 vrátit na tribuny. Před 15.800 diváky udělal na střelnici jednu chybu a od třetího Nora Vetleho Sjaestada Christiansena ho dělila v cíli zhruba půlminuta. Rodák z Vrchlabí novinářům řekl, že se o to víc těší na sobotní stíhací závod, jenž by měl proběhnout v ještě bouřlivější kulise.

"S výkonem jsem spokojený. Na trati jsem nechal absolutní maximum, diváci mě vyburcovali. Na střelnici přišla bohužel malá chybička vleže, ale to se občas stane," uvedl Krčmář.

Přestože na střelnici panovalo bezvětří, v závodě se hodně chybovalo. Krčmář to přisuzoval hlavně náročné trati. "Vezme určitě energii a tím, jak je člověk unavenější, střílí hůř. Druhým faktorem pak může být, že když je dobré počasí, může to někdo podcenit. Řekne si, že je vše ideální a chybuje. Těch možností je víc," podotkl dvaatřicetiletý reprezentant.

Přestože se před startem obával, jak se mu podaří po mistrovství světa zregenerovat, přiznal, že si to říkal pro vnitřní uklidnění. "Trochu jsem to v sobě hrál, abych od sebe neměl velká očekávání. Únava sice byla, ale udělal jsem si v sobě malou berličku, abych měl čistší hlavu a bylo jednodušší závod zvládnout," vysvětlil s úsměvem Krčmář. "Realita byla normální. Nebyl to extra famózní závod, ale lepší standard v této sezoně to určitě byl," doplnil rodák z Vrchlabí.

Na první desítku ztratil Krčmář tři vteřiny. To mu ale spokojenost se závodem nevzalo. "Desítka je vždy fajn a trochu to mrzí. Nehodnotím však výsledek, ale svůj pocit. Dnes jsem tam nechal maximum a jsem spokojený, co jsem předvedl," zhodnotil.

Krčmáře hnali po celou dobu i fanoušci. Za jejich podpory se vzepjal na cílové rovince ještě k intenzivnějšímu finiši. "Jsem opravdu rád, že se po té pauze mohli vrátit. Jsou neskuteční a těší mě, že se vrací v takovém počtu. A to je čtvrtek, který je pracovním dnem. V sobotu to bude určitě něco neskutečného. Moc se na to těším a všem děkuju," líčil Krčmář.

Sám měl v hledišti rodiče, přítelkyni Romanu a syna Viktora. "Plus na ně je každý den navázáno asi dalších 20 lidí z mého okruhu. O dalších známých se dozvídám postupně, takže podpora je velká. Těší mě to," řekl Krčmář.

Třinácté místo je pro něj také příslibem pro sobotní stíhací závod. "Od třetího Christiansena je to půlminuta, což je jedna rána. Je to vyrovnané a otevřené," přemítal.

Odskočený bude jen Nor Johannes Thingnes Bö, který vyhrál i šestý sprint v sezoně. Na startu bude mít třicetivteřinový náskok před bratrem Tarjeim. "Smekám klobouk. Má letos tak dominantní sezonu, že jsem za svou kariéru nezažil nic tak jasného. Není to navíc jen on - celý norský tým je perfektně připravený. Nedávají moc šanci ostatním a když už, tak jen malinkou," dodal Krčmář.