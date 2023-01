Krasobruslařka Rychtaříková na ME proklouzla do volných jízd, vede Gubanovová

Espoo (Finsko) - Krasobruslařka Nikola Rychtaříková v krátkém programu na mistrovství Evropy atakovala osobní rekord a jako poslední postoupila do sobotních volných jízd, kde se představí 24 závodnic. Po úvodní části soutěže je v čele šampionátu ve finském Espoo ruská rodačka v gruzínských barvách Anastasija Gubanovová.

Rychtaříková jela na ME jako náhradnice za nemocnou Barboru Vránkovou. Nastoupila hned jako druhá a při debutu na velké seniorské akci neudělala závažnější chybu. "Já jsem spokojená. Samozřejmě to mohlo být lepší, ale zařadili jsme prvky, co jsem měla natrénované. Ty tak nějak vyšly. Axel mohl být víc čistý, ale jinak jsem spokojená," zhodnotila svůj výkon na svazovém facebooku.

Známkou 45,64 bodu se přiblížila na patnáct setin osobnímu maximu. Ve srovnání s konkurentkami ale nemá takovou obtížnost a navíc dostala třetí nejhorší hodnocení ve druhé sadě známek. V postup do volných jízd nevěřila. "Myslím si, že to stačit nebude, ale budu doufat, že to vyjde," poznamenala po své jízdě.

Dlouho to vypadalo, že stejně jako ve středu Petr Kotlařík zůstane první pod čarou. Ve druhé nejsilnější rozjížďce ale totálně selhala Francouzka Lea Sernaová, propadla se až za Rychtaříkovou a česká reprezentantka se po tříhodinovém čekání dočkala postupu. "Já nevím, co k tomu mám říct. Je to pro mě milé překvapení a budu se ve volné jízdě snažit dát do toho všechno," radovala se v tiskové zprávě svazu.

Evropskou šampionkou poprvé od titulu Italky Caroliny Kostnerové v roce 2013 nebude ruská reprezentantka. Nejlepší krátký program ale předvedla závodnice, která má k Rusku velmi blízko. Dvacetiletá Gubanovová se narodila v Togliatti, trénuje v Petrohradu a do roku 2018 reprezentovala Rusko. Pak ale přestoupila do gruzínských barev a díky tomu může na rozdíl od ruských reprezentantek závodit na ME. V krátkém programu zvládla čistě náročnou kombinaci trojitého flipu s trojitým toeloopem i další prvky a vylepšila si osobní rekord na 69,81 bodu.

Nechala zhruba o dva body za sebou největší favoritku Loenu Hendrickxovou z Belgie. Té se nevyplatila riskantní taktika, kdy má zařazenou kombinaci až za druhý trojitý skok ve druhé polovině jízdy. Zatímco úvodní flip zvládla skvěle, lutz v kombinaci se jí tolik nepovedl a po špatném výjezdu měla plno práce, aby za něj zařadila alespoň dvojitý toeloop místo plánovaného trojitého. Ani ten nebyl čistý a úřadující vicemistryně světa nabrala ztrátu.

Průběžné třetí místo překvapivě drží šestnáctiletá Švýcarka Kimmy Repondová. Sedmá dívka posledního juniorského MS, které dělá choreografii bývalý český tanečník David Vincour, si při debutu na ME vylepšila osobní maximum na 63,83 bodu a má na bronzové příčce více než jednobodový náskok před zkušenější rakouskou reprezentantkou Olgou Mikutinovou.

Volné jízdy žen začnou v sobotu ve 12:00 SEČ.