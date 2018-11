Zleva dárce busty Aleksandr Tumanov, ředitel Lázní Teplice v Čechách Radek Popovič, předseda asociace Mírotvůrci a mír Michail Lavreněko, ruský konzul Michail Ledenev, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a autor busty Libor Pisklák odhalili 27. listopadu 2018 v podloubí Císařských lázní v Teplicích bustu zakladatelky lázeňství v Teplicích královny Judity. Její podoba je výsledkem nedávné vědecké analýzy z ostatků takřka 900 let pohřbených v teplické románské bazilice.

Zleva dárce busty Aleksandr Tumanov, ředitel Lázní Teplice v Čechách Radek Popovič, předseda asociace Mírotvůrci a mír Michail Lavreněko, ruský konzul Michail Ledenev, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a autor busty Libor Pisklák odhalili 27. listopadu 2018 v podloubí Císařských lázní v Teplicích bustu zakladatelky lázeňství v Teplicích královny Judity. Její podoba je výsledkem nedávné vědecké analýzy z ostatků takřka 900 let pohřbených v teplické románské bazilice. ČTK/Hájek Ondřej

Teplice - Královna Judita má ode dneška v Teplicích bustu. Stojí vedle vchodu do Císařských lázní po boku tří ruských carů. Její podoba je mimo jiné výsledkem nedávné vědecké analýzy z ostatků takřka 900 let pohřbených v teplické románské bazilice.

Druhá manželka Přemyslovce Vladislava II. iniciovala postavení nejstaršího kamenného mostu v Praze, tzv. Juditina, a v Teplicích nechala vystavět klášter. Lázně Teplice udávají rok 1154 za počátek organizovaného využívání termální vody a královnu Juditu mají za zakladatelku nejstarších funkčních lázní ve střední Evropě.

Odhalení busty považuje ředitel lázní Radek Popovič za velmi významné. "My potřebujeme do Teplic přilákat hosty a historie hraje úžasnou roli, lidé rádi poznávají místa, která mají nějaké příběhy," uvedl Popovič, podle kterého už bylo na čase uctít právě Juditu.

Obrazové podklady ke královně z 12. století neexistují. "Práce to byla zajímavá, dobrodružná, chvílemi dramatická. Možností, ze kterých bych mohl čerpat, moc nebylo," řekl sochař Libor Pisklák, který vycházel z antropologického průzkumu Emanuela Vlčka. V Teplicích byla zřejmě Judita pohřbena. Právě zde se našla také její lebka, na jejímž základě vznikl 3D model české královny, který byl letos v září představen veřejnosti. "To byly pro mě stěžejní materiály pro tvorbu," uvedl Pisklák, který konzultoval svou práci s ředitelem mosteckého muzea Michalem Soukupem. "Před několika lety jsme společně restaurovali románské křídlo bývalého benediktinského kláštera v Teplicích a teď jsme se k Juditě po letech vrátili. Byla to moc pěkná práce," uvedl Pisklák.

Bustu Judity Durynské daroval lázním ruský zákazník. Právě klienti věnovali i předchozí sochy, a to Petra I. Velikého, jenž byl prvním ruským zákazníkem teplických lázní, cara Alexandra a cara Nikolaje. Klienti z Ruska tvoří asi deset procent celkového počtu lázeňských hostů.