Krajský úřad zamítl žádost ŘSD o vyvlastnění pozemků kvůli D3

Ilustrační foto - U Veselí nad Lužnicí na Táborsku pokračovala 27. června stavba dálnice D3. Po novém úseku mezi Táborem a Veselím by řidiči mohli začít jezdit zřejmě od poloviny roku 2013. To by měl být pětadvacetikilometrový úsek dokončen. Bude to teprve druhá zprovozněná část dálnice, která by měla spojit Prahu s jihem Čech a Rakouskem. Řidičům nyní slouží jen zhruba 15 kilometrů dálnice u Tábora. ČTK/ČTK