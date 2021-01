Kraje vesměs vítají centrální řízení očkování,mají ale připomínky

Praha - Hejtmani většinou souhlasí s centrální koordinací očkování proti koronaviru, zjistila ČTK. Strategii vakcinace ale chtějí ještě připomínkovat, podle některých jsou v ní nejasnosti. Čas na to mají do pátku, například hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) se domnívá, že to není dost času. Zástupcům krajů a Prahy vládní politici představili aktualizovanou očkovací strategii a plánovaný rezervační systém dnes po poledni. Hejtmani budou o materiálu ještě večer diskutovat prostřednictvím videokonference.

"V této fázi se s návrhem a strategií ministerstva ztotožňuji, také souhlasím s nutností vakcinaci koordinovat centrálně," uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO). Za důležité považuje do očkování zapojit v rámci možností praktické lékaře. V Ostravě chce kraj zřídit velké očkovací centrum. Zvažuje také fungování očkovacích stanic v obcích s rozšířenou působností.

Středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) považuje za nejdůležitější, aby byl celý systém jednotný. Kraj chce po ministrovi zdravotnictví Janu Blatném (za ANO) ještě vyjasnit například očkování v domovech pro seniory, které mají svůj zdravotnický personál. Ústecký kraj chce strategii rovněž připomínkovat. "Jsou tam určité nejasnosti. Zatím očkujeme podle plánu zdravotníky z první linie," řekl hejtman Jan Schiller (ANO).

Rovněž hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek (Piráti a STAN) má zájem na tom, aby systém fungoval jednotně, nedělal ho každý kraj podle sebe a neztrácela se tak energie. Podle něj se nad strategií nyní vznáší spousta otazníků, které je třeba ještě vyjasnit. "Máme dohodu, že do pátku to (očkovací strategii) můžeme připomínkovat," dodal.

Půtovi přijde postup při vytváření očkovací strategie zvláštní. "Strategii dnes představují na tiskovce, my to máme připomínkovat do pátku. Tak bych charakterizoval celý systém komunikace," uvedl. Za problém považuje i nedostatek vakcíny. I on ale oceňuje, že stát chce vytvořit jednotný registrační systém.

Podle hejtmana Vysočiny Vítězslava Schreka (ODS) je strategie podrobná a srozumitelná, veškerou práci s očkováním ale nechává na krajích. Se svým týmem ji chce ještě analyzovat, aby mohl případně předložit připomínky. "Ale v tuto chvíli mi připadá, že je to promyšleno dobře. Je to promyšleno dobře metodicky, veškerá práce jde samozřejmě za námi," řekl Schrek.

Zlínský kraj se s dokumentem také seznamuje, podle hejtmana Radima Holiše (ANO) bude na kraji zejména zajistit očkovací místa dostupná co nejvíce lidem. Karlovarský kraj chce co nejdříve zahájit očkování praktických lékařů, ambulantních specialistů a sester. "Naším cílem je, aby praktici byli očkování dříve, než se zapojí do systému vakcinace, a budou očkovat přímo oni v ordinacích, jak se to plánuje v celé ČR," řekl hejtman Petra Kulhánek (za STAN). Zveřejněnou strategii dnes nekomentoval hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS).

Pardubický kraj bude muset centrální rezervační systém propojit s krajem připravovaným systémem očkování. "Ministr Blatný nám se svým týmem předložil další materiály, které musíme nyní sladit s krajskou strategií očkování a zajistit i zdánlivě nedůležité věci, jakými jsou návaznost centrálního softwaru na další databáze, aby byla zajištěna koordinace rezervací s očkovacími centry v kraji a docházelo tak k plynulému procesu očkování," uvedla krajská radní pro zdravotnictví Michaela Matoušková (STAN). Velmi důležitá bude podle ní dostupnost linky 1221 sloužící pro lidi, kteří se nebudou moci hlásit přes webové rozhraní, například nejstarším seniorům.