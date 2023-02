Kovář: I když jsme nebyli lepší, je dobře, že jsme začali výhrou

Malmö (Švédsko) - Hned ve svém prvním vystoupení pod finským koučem Karim Jalonenem ukázal zkušený útočník Jan Kovář svou velikost. V roli kapitána dotáhl české hokejisty na úvod Švédských her v Malmö k cenné výhře nad domácím výběrem Tre kronor 2:1 v prodloužení gólem a navrch i nahrávkou na vítězný zásah Lukáše Kloka.

Kovář se představil v reprezentačním dresu poprvé od olympijského turnaje loni v Pekingu. "Jaký byl můj návrat? Naštěstí byl hlavně vítězný. Jsem rád, že jsme do turnaje dobře vstoupili, i když jsme nebyli úplně lepším týmem. Ale zase na druhou stranu si nemyslím, že bychom dávali Švédům nějaké vyložené šance, o čemž ten náš systém je," řekl dvaatřicetiletý Kovář v rozhovoru s novináři.

"Trošku mi přišlo, že jsme zaostávali v osobních soubojích a kvůli tomu jsme se dostávali pod tlak. Bylo vidět, že Švédové jsou na to zvyklí a v tomhle byli lepší, než jsme dnes byli my," přiznal Kovář.

Z výhry a dvoubodového zisku měl však radost. "Je to pro nás určitě dobrý vstup do turnaje z pohledu výsledku, ale myslím, že jsme sice odehráli slušnou první třetinu, ale od druhé jsme začali tak trošku tahat za kratší konec. Díky gólmanovi jsme ale měli pořád šanci dostat se do toho prodloužení a dojít si pro ten druhý bod," vyzdvihl výkon Aleše Stezky.

Nejprve oslavil návrat gólem, když dorážel v přesilovce do odkryté branky po střeleckém pokusu Dominika Lakatoše. "Přesně o tom jsme se bavili, že jakmile nebude mít Laky čistou střelu, že by to mohl prát někam nahoru, tak ať to dává spíš takhle na zadní tyčku, že se tam budu někde motat. A naštěstí to tak i vyšlo," pochvaloval si Kovář.

V prodloužení pak naplno ukázal svou genialitu. I když se mohlo na první pohled zdát, že přečíslení tří na jednoho možná až příliš zpomalil, aby počkal s nahrávkou na třetího vzadu, jímž byl Filip Chlapík, nabídl nakonec rozhodující gól jako na stříbrném podnosu obránci Lukáši Klokovi.

"Já už od začátku věděl, co udělám, tedy že se budu snažit koukat dozadu, ale ta nahrávka mi přišla poněkud riskantní, protože kdyby se náhodou něco stalo, tak je to dva na nula na druhou stranu. Snažil jsem se tedy sice koukat na Chlápu, ale poslat to na Lukáše, který jel na zadní tyčku," popsal Kovář.

A jak vnímal systém, jakým se mužstvo prezentuje pod Jalonenovým vedením? "Obrana středního pásma je jiná, než byla dříve. Není to tak aktivní. Proti Švédům to bylo těžké, protože oni jsou vážně silní na puku a dokážou si to udržet. Podle mě jsme jim dávali trochu moc prostoru, ale trenéři nám určitě k tomu něco ukážou a připravíme se na zápas s Finy," uzavřel Kovář.