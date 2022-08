Koulař Staněk je ve finále ME, postoupil i dálkař Juška

Mnichov - Koulař Tomáš Staněk na atletickém mistrovství Evropy v Mnichově splnil kvalifikační limit hned prvním pokusem. Do večerního finále postoupil výkonem 21,39 metru. Lepší byl jen Srb Armin Sinančevič, který kvalifikaci vyhrál vrhem dlouhým 21,82 metru. Ve finále je i dálkař Radek Juška. Maraton vyhrála Aleksandra Lisowská z Polska. Nejlepší z trojice českých vytrvalkyň Tereza Hrochová doběhla na 23. místě.

Juška se zachránil posledním třetím pokusem, skočil 780 cm a postoupil ze sedmého místa. Naopak tyčkařce Amálii Švábíkové 440 cm na druhý pokus k postupu nestačilo, skončila čtrnáctá.

Sprinter Zdeněk Stromšík se do semifinále stovky nedostal, ve svém rozběhu byl šestý s časem 10,60. V téže disciplíně neprošla z rozběhů ani Eva Kubíčková (11,61), koulařka Markéta Červenková kvůli zranění kolena při rozcvičování do kvalifikace nezasáhla.

Koulaři měli hranici pro přímý postup do finále stanovenou na 21,15 metru a český reprezentant ji v úvodní sérii překonal o 24 centimetrů. "Jsem rád, že se mi ten pokus povedl, už v rozcvičování jsem hodil 21 metrů. Věděl jsem, že když si trochu pohlídám ten nájezd do otočky, tak to nemůže dopadnout špatně," řekl Staněk České televizi.

Boj o medaile začne ve 20:58. "Snažil jsem se ušetřit síly, forma evidentně vydržela. Teď ještě naladit se dobře na finále," dodal Staněk, který po zranění kotníku vynechal červencový světový šampionát v Eugene a dal přednost přípravě na ME.

Jeho forma v posledních týdnech rostla. Na mítinku v Lucembursku se výkonem 21,94 přiblížil na sedm centimetrů vlastnímu českému rekordu pod širým nebem a má nejlepší letošní výkon z přihlášených vrhačů.

Halový mistr Evropy z loňského roku Staněk ještě žádnou medaili z venkovního šampionátu nemá. Na mistrovství světa 2017 i mistrovství Evropy 2018 obsadil nepopulární čtvrtou pozici.

Maraton na ME vyhráli Lisowská a Ringer, Helcelet je v desetiboji šestý

První zlaté medaile na atletickém ME získali vítězové maratonu Aleksandra Lisowská z Polska a domácí běžec Richard Ringer. Nejlepší z trojice českých vytrvalkyň Tereza Hrochová doběhla na 23. místě, Jiří Homoláč závod mužů nedokončil. V desetiboji je Adam Sebastian Helcelet po třech disciplínách šestý.

Hrochová a Moira Stewartová se zpočátku často objevovaly v čele, po polovině závodu ale začaly ztrácet. Hrochová byla naštvaná kvůli absenci občerstvování v první polovině závodu.

"Na trati jsem se s realizačním týmem nebyla schopná sesynchronizovat. Když jsem je potřebovala poprvé na druhé občerstvovačce v prvním kole, tak jsem je vůbec neuviděla, protože se mi tam neukázali, a to jsem tam vyběhla jako úplně první ze všech závodnic. Bohužel jsem pití nedostala. Na druhém kole mi to pustili předtím, než jsem to stihla vzít, takže jsem běžela skoro bez iontových a cukerných občerstvování. Běžela jsem jen na vodu, na kterou se maraton běhat nedá. Takže jsem to někdy ve třetím kole zabalila, že na to kašlu, protože už to nemělo cenu. Pak jsem se velice naštvala, vzala jsem si od nich aspoň pití, vodu a běžela jsem znovu," vykládala v cíli.

Lisowská zvítězila o šest sekund před Mateou Parlovovou Koštrovou z Chorvatska, pro bronz si doběhla Nizozemka Nienke Brinkmanová. Hrochová na vítězku ztratila sedm a půl minuty, o místo za ní byla Marcela Joglová. Ta běžela závod opatrněji.

"Začala jsem opatrně, věděla jsem, že příprava nebyla úplně 100 procent, tak jsem byla ráda, že začaly všechny opatrně. Jen jsem se snažila držet nějaké skupinky a nedívala jsem se na hodinky. Já jsem vesměs spokojená," řekla Joglová. Trápí ji problémy s kotníkem. "Jsou dlouhodobé a budu se muset na ně zaměřit. Musíme se zaměřit na fyzioterapii a teď si dát asi pauzu," přiblížila. Stewartová v závěru nabrala velké manko a obsadila 40. místo.

Ringer získal evropský titul v maratonu po strhujícím finiši v čase 2:10:21. Pro zlato si dosprintoval v posledních metrech, za ním doběhli Izraelci Maru Teferi a Gashau Ayale.

Desetibojaři Helceletovi vyšla koule, v níž byl výkonem 15,30 metru druhý, a po třech disciplínách je šestý se ztrátou 42 bodů na medaili. Naopak Jiří Sýkora neměl v kouli ani jeden měřený pokus. S velkým náskokem vede Švýcar Simon Ehammer, který vyhrál stovku a pak se v dálce blýskl veleskokem 831 cm.

Pro mistra světa a světového rekordmana Kevina Mayera skončila soutěž hned po úvodní disciplíně. V závěru stovky třicetiletý francouzský atlet výrazně zpomalil, cílem proběhl s velkou ztrátou v čase 11,67 a do dálkařského sektoru už kvůli svalovému zranění nenastoupil.

Finále:

Muži:

Maraton: 1. Ringer (Něm.) 2:10:21, 2. Teferi 2:10:23, 3. Ayale (oba Izr.) 2:10:29, 4. Petros (Něm.) 2:10:39, 5. Navarro (Fr.) 2:10:41, 6. Lamdassem (Šp.) 2:10:52, ...Homoláč (ČR) nedokončil.

Desetiboj (po třech disciplínách): 1. Ehammer (Švýc.) 2845 b. (100 m: 10,56 - dálka: 831 - koule: 14,24), 2. Dester (It.) 2591 (10,81 - 746 - 14,56), 3. Wiesiolek (Pol.) 2563 (11,07 - 745 - 15,11), 4. Taam (Niz.) 2525, 5. Skotheim (Nor.) 2522, 6. Helcelet 2521 (11,13 - 728 - 15,30), ...20. Sýkora (oba ČR) 1636 (11,09 - 692 - bez výkonu).

Ženy:

Maraton: 1. Lisowská (Pol.) 2:28:36, 2. Parlovová Koštrová (Chorv.) 2:28:42, 3. Brinkmanová (Niz.) 2:28:52, 4. Dattkeová (Něm.) 2:28:52, 5. Episová (It.) 2:29:06, 6. Mayerová (Něm.) 2:29:21, ...23. Hrochová 2:36:00, 24. Joglová 2:36:26, 40. Stewartová (všechny ČR) 2:43:03.

Rozběhy a kvalifikace:

Muži:

100 m: 1. Olatunde (Ir.) 10,19, ...16. Stromšík (ČR) 10,60 - nepostoupil do semifinále.

Dálka: 1. Montler (Švéd.) 806, ...7. Juška (ČR) 780 - postoupil do finále.

Koule: 1. Sinančevič (Srb.) 21,82, 2. Staněk (ČR) 21,39 - postoupil do finále.

Ženy:

100 m: 1. Nkansaová (Belg.) 11,33, ...18. Kubíčková (ČR) 11,61 - nepostoupila do semifinále.

Tyč: 1. Šutejová (Slovin.) 450, ...14. Švábíková (ČR) 440 - nepostoupila do finále.

Koule: 1. Dongmová (Portug.) 19,32, ...Červenková (ČR) bez výkonu - nepostoupila do finále.