Kouč Jalonen: Já prostě věřím tomu, že k úspěchu dojde tým, který tvrdě pracuje

Tampere (Finsko) - Trenér českých hokejistů Kari Jalonen si po skončení zápasu o třetí místo na mistrovství světa v Tampere pochvaloval, že tvrdá práce přinesla nakonec kýženou odměnu. Ačkoliv byl u týmu jen necelého čtvrt roku, povedlo se mu ukončit desetileté období, kdy Češi usilovali o cenný kov marně. Dvaašedesátiletý kouč věří, že úspěch pomůže celému českému hokeji a také návratu úspěšných časů.

Když byl Jalonen požádán, aby se ohlédl za uplynulými měsíci a celým šampionátem ve Finsku, zhluboka se nadechl. "Já si především teď musím dát pauzu," hlásil s úsměvem.

"Opravdu si musím trošku odpočinout. Pracoval jsem teď devět týdnů v režimu 24/7. Já prostě jen věřím tomu, že k úspěchu dojde tým, který tvrdě pracuje. Nic nepřichází samo a snadno. Věděl jsem, že ze všeho nejvíc musíme hlavně tvrdě pracovat. A pak může přijít nějaký úspěch," prohlásil Jalonen.

"Mám za sebou devět týdnů, kdy jsem s těmi kluky pracoval. Nejdříve jsem si potřeboval udělat nějaký obrázek o hráčích v extralize, pak tu byli hráči z NHL... Potřebuju teď trochu zklidnit emoce a taky si vzít suchou košili," dodal uznávaný kouč, který v kabině neunikl oslavné sprše.

Sám přiznal, jak byl šťastný, když viděl slavící tým. S medailí přišlo potvrzení, že se všechna tvrdá práce vyplatila. "Byla to neuvěřitelná cesta celého týmu. První věc, která mě teď napadá, je, že ti hráči, kteří se teď radují a oslavují, jsou vzory pro mladé hokejisty v Česku. Doufám, že tato medaile přinese něco pro ně, pro mladé hokejisty. Uvidí, že hráči, kteří jsou jejich idoly, získali medaili na mistrovství světa," konstatoval Jalonen.

"Je to něco speciálního. Vím, že jste čekali deset let. A moc dobře vím, jak je to dlouhá doba. Každý se snažil to zlomit a teď máme tu bronzovou medaili my. Je to víc než jedna nepovedená třetina, víc než Pastrňákův hattrick... Dívám se na to, co jsme dokázali, z té širší perspektivy. Věřím, že jsme ukázali mladým hokejistům z různých klubů, jak je třeba hrát o medaile a co lze dokázat,"

Obrat pomohly nastartovat změny. Po první třetině - za stavu 1:3 - nahradil Karla Vejmelku v brankovišti Marek Langhamer. "To vycházelo od našeho trenéra brankářů (Zdeňka Orcta). Bavili jsme se o tom v první přestávce a on povídá: Kari, teď bychom tu změnu měli udělat. Tak jsme ji hned udělali. Langhamer byl pak neuvěřitelný. A dal nám šanci ten zápas vyhrát," připomněl Jalonen.

Do třetí třetiny si pak prohodili místa v sestavě útočníci David Pastrňák a Matěj Blümel. "Popravdě řečeno to nebylo až tak těžké rozhodnutí. Martin (Erat) ke mně přišel a říká: Kari, možná bychom mohli udělat jednu změnu. Já odpověděl, koho by se měla týkat. Odpověď byla Pasta a možná Blümel. Řekli jsme si proč vlastně ne, vždyť tím nemáme co ztratit. A najednou... Bum, bum, bum, bum! Občas prostě i trenéři odvedou dobrou práci a udělají dobrá rozhodnutí (smích). A tohle bylo dobré rozhodnutí," pochvaloval si.

Přes nepříznivě se vyvíjející utkání neztrácel ani na okamžik víru v dobrý výsledek. "Nejsem kouzelník, jsem jen kouč. V první třetině jsme udělali tři velké chyby a soupeř všechny tři potrestal. Ale pořád jsme v šatně zůstávali pozitivní. Třetí lajna skórovala a dala nám víru, že ten zápas vyhrajeme. Věci, co se staly ve třetí třetině... Nikdo asi přesně nedokáže říct, co se stalo. Udělali jsme změnu, prohodili jsme Pastrňáka a Blümela a najednou to přišlo," řekl Jalonen.

"Začali jsme dávat góly, měli jsme energii a pak už hrál jen jeden tým. Pokud se mě ptáte, odkud to přišlo, nevím, vážně nevím... Nikdo to neví. Je to tak, že jsme tento příběh měli nejspíš napsaný ve hvězdách. Něčím jsme si to zasloužili. Celý šampionát jsme byli jako na horské dráze - nahoru dolů, nahoru dolů. Ale pořád jsem chtěl držet všechno pozitivní, i když jsme hráli v těch vlnách. Nechtěl jsem mluvit o chybách a být negativní. Snažil jsem se být pozitivní, semknout se s klukama a vyhrávat zápasy," připomněl Jalonen.

Právě Pastrňák se o obrat zasloužil obrovským dílem, když za třetí třetinu boje o bronz stihl hattrick. "Měl na tento tým obrovský vliv. Jeho přístup, charakter, jeho pozitivita... Úžasně zapadl do mého plánu. Jeho dobrá nálada je neskutečná, zároveň je ale pořád profesionál. Ten kluk dává pozitivní energii všem," ocenil Jalonen.

"Ale zase platí, že nechci mluvit o jednotlivcích. Ne ten a ten, tohle je předně vážně moc dobrý tým, který měl velkého týmového ducha. Bez ohledu na to, jak hrbolatá tahle cesta byla. A to je také ten hlavní klíč a důvod, proč teď máme bronz," domnívá se Jalonen.

Vedle změn v sestavě jako kdyby se však zcela proměnila i vnitřní energie týmu, s níž do závěrečné dvacetiminutovky na turnaji nastoupil. "Neptejte se mě, co se s týmem najednou stalo. Zeptejte se hráčů," rozesmál se opět Jalonen.

"My jako trenéři jsme viděli, že máme pořád šanci. Chtěli jsme hráčům ukázat, jak jsme dali první gól a jak jsme dali ten druhý. Jen jsme jim říkali, že když udělají tyhle věci, tak dají gól. A když pak udělají zase tyhle věci, mohou dát další. To je celý příběh o tom, co jsme jim řekli. Jen jsme jim prostě ukazovali góly Černocha a Smejkala, pouze a jen ty pozitivní věci."

Budou Češi úspěšní i za rok, kdy se o pořádání MS podělí Riga a znovu právě Tampere? "Uvidíme. Víte, jak je to těžké. Tohle pro mě bylo vážně velmi emoční, ale takový je hokejový život. Emoce jsou nahoře, pak dole, pak zase nahoře. Teď kluci v kabině zpívají a pijí pivo. Tohle je teď. A my si to užíváme," uzavřel Jalonen.