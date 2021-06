Kouč hokejové reprezentace Pešán má chuť u týmu pokračovat

Praha - Trenér Filip Pešán chce i po nevydařeném mistrovství světa v Rize, které pro hokejovou reprezentaci skončilo čtvrtfinálovou porážkou 0:1 s Finskem, u týmu pokračovat. Smlouvu má ještě na další rok.

"Určitě mám chuť pokračovat. Já si myslím, že za ten rok se s kolegy odvedla kvalitní práce, i když jednoznačně respektuji, že výsledek na mistrovství světa je zklamání. Je však fajn mít trošku dlouhodobější práci, pak se dají výsledky i odvedená práce hodnotit lépe než po tři čtvrtě roce," řekl Pešán novinářům po dnešním příletu z Rigy.

Kontrakt na další ročník až do MS ve Finsku by se měl podle původní dohody týkat i asistentů Jaroslava Špačka s Martinem Strakou či trenéra brankářů Zdeňka Orcta. "Všech pět, když to beru i s generálním manažerem Petrem Nedvědem, nás je hrozně zklamaných. Zatím jsme se o tom vůbec nebavili. Šli jsme si lehnout a moc jsme toho nepropovídali ani během cesty. Zatím je to ještě moc brzy," uvedl Pešán.

Čeští hokejisté, kteří obsadili na MS sedmé místo, se na šampionátu hledali. "Bylo toho asi víc. Nepodařilo se mi najít ideální chemii ve složení útoků a obranných dvojic. Hráli jsme špatně oslabení a nebyli jsme produktivní. Myslím, že nám nepomohlo ani to, že jsme toho moc neodehráli na velkém hřišti, protože to byla opravdu velká změna. Nechci to brát jako výmluvu, jen tím chci říct, že jsme možná působili svěžejším a rychlejším dojmem na malém hřišti v Praze než na velkém kluzišti v Rize," řekl Pešán.

Právě neustálé hledání mělo za následek časté míchání se sestavou, kterého bylo podle názoru řady expertů až příliš. "Kdyby nám ty útoky šlapaly od prvního zápasu a my jsme ty zápasy zvládli, tak bych s nimi tak nemíchal. Nešlo nám během turnaje oslabení, museli jsme proto nasadit do těch klíčových bojů defenzivnější hráče," konstatoval trenér.

Při premiéře na světovém šampionátu s A-týmem nebyl nervózní nebo zaskočený. "To ne, i když mediální tlak je samozřejmě větší než například při play off v Liberci, které mám za sebou, nebo na mistrovství světa dvacítek," uvedl Pešán. Podle něj týmu možná i trošku uškodil až přílišný optimismus před vstupem do turnaje, který pramenil hlavně z devíti vyhraných zápasů v přípravě.

"Nazval jsem to mediální masáží, ale nebylo to myšleno v nijak pejorativním smyslu. Nazval jsem to tak spíš s ohledem na možná až zbytečný tlak a úvahy o tom, že jsme horkými kandidáty na zlato. Hráče jsem nabádal, aby tyhle odhady nevnímali a nepřeceňovali. Už z vyjádření některých hráčů před turnajem bylo patrné, že sebevědomí nám před turnajem nechybělo, ale opravdu jsme se snažili vstoupit do turnaje maximálně pokorně," řekl Pešán.

"Hráčům jsem ta pomyslná křídla nestříhal, ale chtěl jsem, aby věděli, že turnaj může také začít tak, jak bohužel i začal. A že se může stát, že ta vítězná vlna může také skončit, že nevyhrajeme všechna utkání v řadě a nepřinesou za námi medaili na hotel. Bohužel trošku toho tlaku na nás asi padlo a hned nás z toho vyléčil ruský tým," připomněl Pešán porážku v úvodním utkání se sbornou (3:4).