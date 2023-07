Kouč českých basketbalistů Ginzburg se po deseti letech loučí

Praha - Ronen Ginzburg po deseti letech končí na pozici hlavního kouče mužské basketbalové reprezentace. Devětapadesátiletý rodák z Tel Avivu, který vedle izraelského pasu získal v říjnu 2020 i české občanství, naposledy vedl národní tým na konci února v Černé Hoře v kvalifikaci o postup na mistrovství světa. Po skončení kontraktu už zůstane u reprezentace jen v roli konzultanta a poradce. Česká basketbalová federace se dnes s úspěšným koučem oficiálně rozloučila na tiskové konferenci v Praze a při promítání dokumentu Mission: Neno v kině CineStar Nový Smíchov. Jméno jeho nástupce oznámí v pátek.

Pod Ginzburgem prožil národní tým nejúspěšnější období v samostatné české historii. V roce 2015 vybojoval sedmé místo na mistrovství Evropy a o čtyři roky později se poprvé od rozdělení Československa dostal na MS; v Číně šestým místem vyrovnal historické maximum z roku 1970. V roce 2021 se mužský výběr samostatného Česka premiérově probojoval na olympijské hry v Tokiu a skončil devátý.

"Po deseti nádherných letech je čas se rozloučit. Zdá se, že všechno dobré jednou skončí. Jsem velmi hrdý na to, jakou cestu jsme společně ušli. Stali jsme se jedním z nejlepších národních týmů na celém světě a velmi výrazně jsme se zapsali do historie Česka," uvedl v osobním dopisu pro ČBF Ginzburg, který už při nástupu v roce 2013 vyhlásil smělý cíl dostat se na OH, kde předtím Československo startovalo naposledy v roce 1980.

"Sedmé místo na EuroBasketu, šesté místo na mistrovství světa a historická účast na olympijských hrách. Ten úspěch patří nám všem. Počínaje prezidentem České basketbalové federace Miroslavem Janstou přes generálního sekretáře Michala Konečného a všechny jeho spolupracovníky. Poděkování patří i všem trenérům, kteří mi celá ta léta pomáhali. Manažerovi týmu Michalu Šobovi i všem členům realizačního týmu za jejich odvedenou práci," konstatoval Ginzburg.

Poděkování vyjádřil i hráčům, kteří podle něj dosáhli výjimečné úrovně výkonnosti a za všech okolností bojovali, aby reprezentovali se ctí. "Děkuji jim za lásku, kterou do toho vložili, a za to, co při vší skromnosti obětovali. Na závěr patří poděkování všem fanouškům, kteří nás po celé ty dlouhé roky podporovali. Jsem si jistý, že jsme vás učinili hrdými a společně jsme si vytvořili vzpomínky a emoce na celý život. Lidé možná zapomenou, co jste udělali nebo řekli, ale nikdy nezapomenou, co díky vám cítili. V pozici hlavního trenéra národního týmu končím, ale mé srdce zůstane navždy lvem," dodal Ginzburg.

V Česku Ginzburg působil od roku 2006 jako asistent kouče Nymburka Muliho Katzurina a o pět let později jej nahradil jako hlavní trenér. V listopadu 2013 vystřídal u české reprezentace Pavla Budínského. Od dubna 2021 vede Ginzburg i ukrajinský klub Prometej.

Na loňském ME, jehož základní skupinu odehráli Češi v pražské O2 areně, skončil jeho tým po vyřazení v osmifinále s Řeckem v Berlíně šestnáctý. Musel se vyrovnat s tím, že hlavní oporu Tomáše Satoranského trápilo zranění kotníku. Na letošní MS v Indonésii, Japonsku a na Filipínách při absenci řady opor během kvalifikace jeho tým nepostoupil.

Ginzburg se při rozlučce neubránil slzám dojetí. "Taky jsem slzel. Byly to slzy štěstí a hrdosti na to, co se povedlo týmu české basketbalové federace a především Nenovi s národním týmem. Když v roce 2013 na tiskové konferenci odvážně řekl, že naším cílem je olympiáda a mistrovství světa, tak bylo důležité, že to bylo v hlavách kluků. Nebyla tam zbytečná česká malost, protože jsme k sobě někdy moc kritičtí a nejsme hrdí na to, co jsme dokázali a čeho jsme schopní. Neno dokázal vytáhnout z hráčů to nejlepší," prohlásil Jansta.

Pro Ginzburgova nástupce začne příprava na novou sezonu už příští týden v Poděbradech, tým se bude chystat na předkolo kvalifikace o postup na olympijské hry v příštím roce v Paříži. V přípravě se představí od 28. do 30. července na turnaji v portugalském městě Viana do Castelo a o týden později v Brně.

O účast pod pěti kruhy budou Češi bojovat od 12. do 15. srpna v Tallinnu s domácím Estonskem, Izraelem a Severní Makedonií. První dva týmy postoupí do semifinále, které se odehraje v Gliwicích proti týmům z tamní skupiny, kde se vedle Polska představí i Maďarsko, Portugalsko a Bosna a Hercegovina. Do hlavní kvalifikace se dostane jen vítěz následného finále.