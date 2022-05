Kosatka, která zabloudila do Seiny, je mrtvá; byla vážně nemocná

Paříž - Ve Francii se nezdařil pokus zachránit kosatku, která se dostala do Seiny. Původně úřady rozhodly, že se ji pokusí pomocí zvukových signálů navést zpět do moře. Organizace Sea Shepherd dnes na twitteru oznámila, že kytovec byl nalezen před polednem mrtvý.

Experti se domnívají, že čtyřmetrová kosatka byla vážně nemocná a trpěla velkými bolestmi.

Členové Sea Shepherd jsou zatím v blízkosti zvířete, aby zabránili srážce s lodí. Čekají na skupinu, která jej odstraní z hlavního proudu.

"Našli jsme kosatku bohužel dnes v 11:48 mrtvou. Jsme u ní, abychom zabránili srážce s lodí, což by zkomplikovalo pitvu. Čekáme na skupinu, která ji odstraní," uvedla Sea Shepherd. Kosatka bude odtažena ke břehu a tam vyzvednuta, aby mohli veterináři a biologové udělat pitvu, oznámila prefektura departementu Seine-Maritime.

Samec kosatky byl poprvé spatřen v ústí Seiny mezi Le Havrem a Honfleurem 16. května. Plaval pak desítky kilometrů proti proudu směrem k Rouenu.

V sobotu se objevily zprávy, že se záchranáři s pomocí zvuků pokusí navést kosatku na trasu, která ji přivede zpět do moře. Do akce měl být zapojen bezpilotní letoun, který měl vysílat zvuky skupiny kosatek. Odborníci zamítli možnost přiblížit se s loděmi, aby se nezvyšoval stres, který byl na zvířeti patrný, stejně jako to, že trpělo podvýživou.

Poslední záběry z dronu podle odborníků ukázaly, že stav kosatky je beznadějně špatný, takže rozhodli, že jediný způsob, jak její utrpení ukončit, je utratit ji. Kosatka na zvuky, jež ji měly odlákat, reagovala podle prefektury departementu Seine-Maritime zmateně a bylo zjevné, že je dezorientovaná. Pokus o její záchranu byl v neděli večer ukončen.

Vědci ze snímků usoudili, že zvíře trpělo plísňovým onemocněním, jaké bylo pozorováno u kytovců v mořích kolem Severní Ameriky, ale dosud ne v blízkosti Evropy. Plíseň se z povrchu může rozšířit do vnitřních orgánů i do srdce, plic a mozku, což byl mohlo vysvětlovat chování zbloudilé kosatky.