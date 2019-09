Koruna zpevnila k euru i dolaru, pražské burze pomohla k růstu emise CME

Praha - Česká měna dnes mírně zpevnila k oběma hlavním světovým měnám. K 17:00 posílila oproti předchozímu závěru vůči euru o tři haléře na 25,86 Kč/EUR a vůči dolaru o čtyři haléře na 23,51 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza smazala část svých pondělních ztrát. Index PX posílil o 0,24 pct na 1047,57 bodu. Hlavním tahounem byly akcie mediální skupiny CME. Pražská burza smazala část svých pondělních ztrát. Index PX posílil o 0,24 pct na 1047,57 bodu. Hlavním tahounem byly akcie mediální skupiny CME.

"Investoři vyčkávají před zítřejším (středečním) zasedáním bankovní rady České národní banky," sdělil analytik firmy Next Finance Jiří Cihlář. Radní centrální banky budou jednat o úrokových sazbách, od nichž se odvíjí úroky komerčních půjček. "Karty jsou podle trhu rozdané jasně. Bankovní rada zítra ponechá sazby beze změny," doplnil.

Za zavřenými dveřmi ale bude rada podle něj diskutovat o možném zvýšení sazeb. "Ačkoliv k tomu nedojde, poslední data z Německa by bankovní radu měla vést k obezřetnosti. Česká národní banka by měla reagovat ne na to, co je, ale co bude. A protože v Německu je podle všech signálů recese, byl by zázrak, kdyby útlum za několik měsíců nepřišel i k nám," uvedl Cihlář.

Pražská burza dnes smazala část svých pondělních ztrát. Index PX posílil o 0,24 procenta na 1047,57 bodu. Hlavním tahounem byly akcie mediální skupiny CME. Dařilo se ale také cenným papírům energetické společnosti ČEZ a technologické firmy Avast. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Nejlépe si vedly akcie CME, které zdražily o 3,81 procenta na 109 korun. K růstu jim pomohla informace, že finálním zájemcem o koupi aktiv této mediální firmy je investiční skupina PPF, uvedl analytik Komerční banky Jiří Kostka. Zprávu dnes přinesl server HlídacíPes.org, podle kterého byli zájemci původně tři, kromě PPF ještě společnost Discovery a investor Ronald Lauder. Cena, kterou Američané za CME požadují, se podle zdrojů serveru pohybuje kolem 47 miliard korun. Mluvčí PPF nechtěla informaci komentovat.

V plusu uzavřely dnešní obchodování také cenné papíry společnosti ČEZ. Jejich závěrečná cena 520 Kč za kus byla o 1,17 procenta vyšší než při ranním otevření burzy. Dařilo se také akciím Avastu, které zpevnily o 0,88 procenta na 114 korun.

Naopak mezi ztrátové emise se dnes zařadila textilka PFNonwovens či pojišťovna VIG. Akcie výrobce netkaných textilií oslabily o 1,73 procenta na 682 koruny, cenné papíry VIG zlevnily o více než procento na 624,50 Kč.

V minusu skončily i všechny tři bankovní tituly obchodované na pražské burze, tedy Erste, Moneta a Komerční banka. Nejvýraznější pokles, a to o 0,32 procenta, postihl emisi rakouské bankovní skupiny Erste.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,89 25,86 Kč/USD 23,55 23,51

Zdroj: Patria Online