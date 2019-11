Koruna zakončila téměř beze změny, slova Bendy z ČNB nepřekvapila

Praha - Česká měna v úterý posílila o haléř k euru i dolaru na 25,57 Kč/EUR a 23,09 Kč/USD. Vyjádření člena bankovní rady České národní banky Vojtěcha Bendy, že je pro další zvyšování úrokových sazeb, nepřekvapilo. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online a vyjádření analytiků. Pražská burza posílila, zdražila většina hlavních emisí.

"Koruna na závěr dne registruje už pouze symbolické zisky na obou svých hlavních párech," podotkl analytik Patria Finance Tomáš Vlk.

Benda dnes řekl novinářům, že současné ekonomické situaci by odpovídalo zvýšení úrokových sazeb. Důvodem jsou podle něj domácí tlaky na růst inflace a zároveň skutečnosti, že vývoj v zahraničí zřejmě bude proti dřívějším očekáváním lepší. Analytiky to ale nepřekvapilo. "Vojtěch Benda byl jedním ze dvou členů rady, kteří hlasovali v září i v listopadu pro zvýšení úrokových sazeb," upozornil ekonom Komerční banky František Táborský.

Analytici Next Finance očekávají, že v ČNB zvítězí vyčkávací strategie a sazby se do konce roku nehnou. "I proto má koruna podle nás do konce roku před sebou prostor pro mírné oslabení," doplnili.

Burzovní index PX v úterý stoupl o 0,14 procenta na 1079,73 bodu. Nejvýrazněji vzrostla cena akcií tabákové společnosti Philip Morris ČR.

Mezi posilujícím emisemi byly i tři společnosti, jejichž cenné papíry dosáhly největších objemů obchodů - bankovní skupina Erste, energetická firma ČEZ a Komerční banka. Akcie Erste zdražily o 0,46 procenta na 838 korun, akcie ČEZ o 0,39 procenta na 517 korun a akcie Komerční banky o 0,45 procenta na 787 korun.

Nejvýraznějšího růstu dosáhly cenné papíry Philip Morris ČR, které si polepšily o 1,69 procenta na 14.400 korun. Naopak největší oslabení postihlo akcie textilní společnosti Pegas Nonwovens, a to o 1,38 procenta na 714 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,58 25,57 Kč/USD 23,10 23,09

Zdroj: Patria Online