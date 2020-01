Koruna vylepšila téměř dvouletý rekord k euru

Praha - Česká měna dnes posílila, a dál tak vylepšila téměř dvouletý rekord k euru, kam se dostala už v minulém týdnu. Oproti pátečnímu závěru dnes zpevnila o tři haléře na 25,23 Kč/EUR, což je nejlepší výsledek od února 2018. Vůči americkému dolaru si dnes česká měna polepšila o sedm haléřů na 22,66 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza počtvrté po sobě vzrostla. Index PX přidal třetinu procenta na 1137,41 bodu. Růst táhly akcie ČEZ a Avastu, dolů šly cenné papíry bank.

"České koruně prospělo na počátku tohoto týdne zveřejnění prosincové inflace," podotkl Jan Vejmělek z Komerční banky. V samotném prosinci loňského roku spotřebitelské ceny stouply meziročně o 3,2 procenta, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v listopadu.

Za celý rok spotřebitelské ceny v Česku loni v průměru stouply o 2,8 procenta. Byla to druhá nejvyšší průměrná roční míra inflace za posledních 11 let. Vyšší byla pouze v roce 2012, a to 3,3 procenta.

Podle ekonomů přitom inflace v nejbližších měsících zřejmě příliš neklesne, důvodem bude mimo jiné letošní zvýšení spotřebních daní u tabáku a alkoholu. Od poloviny roku by ovšem již inflace mohla začít postupně klesat zpět ke dvěma procentům. Zároveň tak podle analytiků nebude muset ČNB reagovat v únoru zvýšením úrokových sazeb.

Pražská burza počtvrté po sobě vzrostla a dnešek zakončila na maximu téměř za dva roky. Index PX přidal třetinu procenta na 1137,41 bodu. Růst táhly akcie energetické firmy ČEZ a antivirové společnosti Avast, dolů šly cenné papíry bank. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna k euru dál vylepšila téměř dvouletý rekord, zpevnila také vůči dolaru.

Výše než dnes index PX naposledy zavíral na začátku února 2018. "Pražská burza navázala na zisky z druhé poloviny minulého týdne," podotkl makléř Fio banky Josef Dudek.

Tahounem dnešního růstu byl podle Dudka hlavně Avast, který poněkolikáté za sebou posunul své historické maximum. Akcie antivirové firmy dnes přidaly 2,67 procenta na 154 korun. Dnes nejvíce obchodované cenné papíry ČEZ stouply o 0,87 procenta na 520 korun.

"Naopak nedařilo se akciím Erste Bank, které s poklesem západoevropského bankovního sektoru ztratily 0,97 procenta," doplnil Dudek. Zakončily na 859,20 Kč. Cenné papíry Komerční banky odepsaly 0,12 procenta na 828,50 koruny a Monetě Money Bank zlevnily o 0,06 procenta na 83,90 koruny. Akcie pojišťovny VIG oslabily o 0,38 procenta na 657,50 koruny.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,26 25,23 Kč/USD 22,73 22,66

Zdroj: Patria Online