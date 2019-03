Praha - Koruna v pátek mírně oslabila vůči oběma hlavním světovým měnám, k euru o haléř na 25,64 Kč/EUR a vůči dolaru ztratila dva haléře a okolo 17:00 se prodávala za 22,52 Kč/USD. Vyplývá to z informací serveru Patria Online. Uplynulý týden byl kurz české měny podle analytiků velmi stabilní. Pražská burza dál rostla, Index PX uzavřel nejvýše od loňského listopadu.

Dnes byla zveřejněna nepříliš příznivá ekonomická data. Státní rozpočet se ke konci února dostal do schodku 19,9 miliardy korun, zatímco v lednu byl ještě v přebytku 8,8 miliardy korun a loni v únoru vykázal přebytek 25,8 miliardy korun. Zpřesněná data také potvrdila loňské zpomalení růstu české ekonomiky na rovná tři procenta z předloňských 4,5 procenta. Klesl také index nákupních manažerů PMI, který sleduje výrobu, nové objednávky, zaměstnanost, termíny dodávek a zásoby.

Analytik Next Finance Jiří Cihlář ale míní, že na korunu tyto výsledky neměly velký vliv. "Koruna výrazněji neoslabuje proto, že růst české ekonomiky se i přes dnešní revizi dál drží u hladiny tří procent," uvedl Cihlář. Za současné situace by Česká národní banka podle něj neměla zvyšovat úrokové sazby, obává se ale, že bankéři budou odlišného názoru. "Růst české ekonomiky letos podle nás zpomalí pod jedno procento. A za této situace nebude koruna moci posilovat. My ji do poloviny roku vidíme nad hladinou 26 korun za euro," dodal Cihlář.

"Korunu nechala v klidu revize domácího HDP mírně dolů i další pokles indexu nákupních manažerů. Během dne ovšem česká měna přece jen utrpěla drobné ztráty a k euru se obchoduje na 25,64," poznamenal Tomáš Vlk z Patria Finance.

Pražská burza zakončila týden třetím růstem v řadě. Index PX v pátek posílil o 0,38 procenta na 1075,74 bodu, výše uzavíral naposledy loni v listopadu. Nahoru ho táhly především rakouské emise, dařilo se ale i textilce PFNonwovens a tabákové společnosti Philip Morris. Naopak ztrácely Moneta Money Bank, mediální firma CME a nepatrně také ČEZ. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Nejlépe si v pátek vedly cenné papíry pojišťovny VIG, které zdražily o 2,88 procenta na 553 korun. Emise Erste Bank přidala zhruba půl procenta na 894,80 Kč a byla dnes jedinou ziskovou bankou. Komerční banka uzavírala na čtvrteční hodnotě 946 korun za akcii a Moneta Money Bank půl procenta odepsala a zakončila na 79,40 Kč.

Z dalších emisí se dařilo PFNonwovens či Philip Morris, oba tituly si připsaly shodně kolem 1,8 procenta. Operátor O2 získal 0,81 procenta na 247,50 Kč a technologická firma Avast půl procenta na 92 korun.

Vedle Monety dnes ztratily ČEZ a CME, energetické akcie přišly o 0,09 procenta na 545,50 Kč a mediální o 0,38 procenta na 78,80 Kč.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,63 25,64 Kč/USD 22,50 22,52

Zdroj: Patria Online