Praha - Česká měna udržela dopolední růst, kterým reagovala na slova guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka o úrokových sazbách. Den zakončila na 25,57 Kč/EUR, o sedm haléřů silnější než v úterý. Zpevnila také k dolaru o 15 haléřů na 22,00 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza dnes rostla, PX posílil o 0,73 procenta na 1089,31 bodu. Dařilo se Komerční bance či pojišťovně VIG, ztrácely akcie CME a Kofoly.

Česká měna se během dne opakovaně dostala pod 25,56 Kč/EUR, což jsou nejsilnější úrovně od letošního května. "Koruna využila ranního komentáře guvernéra Rusnoka, který na trhu upevnil očekávání dalších dvou zvýšení sazeb do konce letošního roku," uvedl Tomáš Vlk z Patria Finance.

Za zhodnocením koruny nestálo ani tak potvrzení zvýšení sazeb na zářijovém zasedání bankovní rady ČNB, se kterým už trh počítal jako s jistotou, podotkl hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek. "Překvapením bylo to, že by do konce roku mohl tento krok přijít dvakrát. To peněžní trh rozhodně zakalkulováno ve svých cenách neměl," doplnil.

Hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora předpokládá, že hladinu 25,45 Kč/EUR koruna zatím neprorazí. "Je sice pravda, že úrokové sazby půjdou nahoru, ale globální rizika zůstanou vysoká. A každý obchodník vidí děsivé tabulky rozvíjejících se měn," dodal s poukazem na argentinské peso, tureckou liru či brazilský real.

Pražská burza dnes rostla, index PX posílil o 0,73 procenta na 1089,31 bodu. Dařilo se Komerční bance či pojišťovně VIG, ztrácely akcie mediální skupiny CME a nápojářské firmy Kofola. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy. Růst zaznamenala burza i v pondělí, část silného přírůstku ale v úterý smazala.

Akcie i koruna dnes reagovaly na výrok guvernéra České národní banky (ČNB) Jiřího Rusnoka, podle něhož by do konce letošního roku mohla centrální banka ještě dvakrát zvýšit své úrokové sazby. "Po komentářích guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka se investoři ještě více utvrdili v tom, že na konci září přistoupí centrální banka k dalšímu navýšení repo sazby, což podpořilo bankovní emise na pražské burze," uvedl makléř Fio banky Josef Dudek.

Emise Komerční banky zdražily o dvě procenta na 918 korun, akcie VIG si polepšily o 1,6 procenta na 602 Kč. Moneta Money Bank přidala 0,76 procenta a postupně se přibližuje k 80 korunám, Erste Bank se zvedla o 0,42 procenta na 907 Kč. O2 vzrostla o 1,18 procenta na 258 korun.

Opačným směrem mířily cenné papíry CME, které odepsaly 2,5 procenta. Akcie Kofoly zlevnily o 2,08 procenta na 283 korun.

"Dnešní zobchodovaný objem na pražské burze činil 300 milionů korun, což je pod ročním průměrem," konstatoval analytik Komerční banky Jiří Kostka.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,64 25,57 Kč/USD 22,15 22,00

Zdroj: Patria Online