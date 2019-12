Koruna sv. Anežky, dar českých věřících,bude v bazilice sv. Petra

Praha/Vatikán - Socha sv. Anežky České, kterou přivezli u příležitosti svatořečení české přemyslovské princezny předat papeži Františkovi čeští a moravští poutníci, bude umístěna v kapli svatých patronů Evropy. Ta se nachází v podzemí baziliky sv. Petra, kde před několika týdny u příležitosti 30. výročí Anežčiny kanonizace děkovaly za dar svobody tisíce poutníků z ČR.

U této příležitosti předali poutníci papeži jako dar nejen sochu nazvanou Koruna sv. Anežky, ale i výsledek sbírky 1,2 milionu korun pro chudé a potřebné. Uvádí to web České biskupské konference s odkazem na české velvyslanectví ve Vatikáně.

Svatá Anežka je nejen symbolem české státnosti, ale také odpovědnosti státu vůči nemocným, starým, sociálně slabým a vyloučeným a v neposlední řadě symbolem milosrdenství. Její svatořečení bylo spojeno s převratnými změnami konce roku 1989. Během svatořečení v Římě připomněl kněz Tomáš Halík dávnou pověst, která říkala, že "až bude svatá Anežka svatořečena, bude v Čechách konečně dobře". Pomoc sv. Anežky krátce před svou smrtí připomněl také prezident Václav Havel, který napsal: "Milá Anežko, děkujeme Ti za ochrannou ruku, kterou jsi nad námi držela. Prosím, měj ruku i nadále připravenou, třeba ji ještě budeme potřebovat.

U příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky České se letos v polovině listopadu konala česká národní pouť do Říma. Kanonizace Anežky České se v tuzemsku spojuje s listopadovými událostmi roku 1989, a tedy s příchodem svobody do země. Svatořečení Anežky v Římě 12. listopadu 1989 bylo velkou událostí nejen pro věřící, ale bývá vnímáno i jako symbol a předzvěst pádu komunistické vlády v Československu. Jen to, že totalitní režim povolil vycestovat více než 7000 lidí do Vatikánu, aby mohli být svatořečení přítomni, mnozí vnímali jako známku toho, že režim slábne.

U příležitosti 30. výročí kanonizace do Říma přijely tisíce českých poutníků. Zúčastnily se třídenního programu děkovných bohoslužeb i připomínání událostí před 30 lety, mnozí z nich byli pamětníky tehdejších chvil, někteří přivedli i své potomky.