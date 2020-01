Koruna se k euru opět vrátila na nejsilnější kurz za sedm let

Praha - Česká měna dnes opět posílila, a vrátila se tak k euru na nejsilnější kurz za posledních sedm let. Koruna zpevnila k 17:00 oproti předchozímu závěru k euru o pět haléřů na 25,10 Kč/EUR. Polepšila si také k dolaru, a to o dva haléře na 22,65 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza dnes po ranním vzestupu nakonec oslabila. Index PX klesl o 0,14 procenta na 1131,45 bodu. Stouply akcie ČEZ, klesla Erste Bank a Moneta.

Na nejsilnější úroveň za sedm let se kurz koruny k euru dostal už minulou středu, kdy v závěru činil podle údajů Patria Online 25,08 Kč/EUR. Nižší byl kurz naposledy 1. ledna 2013, a to zhruba o jeden haléř.

"Vše nasvědčuje tomu, že úroveň 25,00 Kč/EUR je velmi silnou takzvanou technickou resistencí. Zjednodušeně řečeno, že pro kurz je obtížné tuto bariéru bez pádného důvodu překonat," sdělila analytička a ředitelka firmy Next Finance Markéta Šichtařová. "A opravdu pádné důvody k posílení aktuálně koruna nemá. Jediným důvodem jsou nepodložené spekulace, že centrální banka by mohla zvýšit úrokové sazby kvůli zvýšené české spotřebitelské i výrobní inflaci," doplnila.

Pražská burza dnes po ranním vzestupu nakonec oslabila. Index PX klesl o 0,14 procenta na 1131,45 bodu. Za nízkého objemu obchodů stouply akcie energetické společnosti ČEZ, klesly cenné papíry Erste Bank a Monety Money Bank. Vyplývá to z internetových stránek burzy.

Pražský akciový trh mírně klesl v souladu se západem Evropy, podotkl analytik Patria Finance Tomáš Vlk. "Burza neudržela dopolední přírůstky a nakonec měřeno indexem PX lehce oslabila," uvedl makléř Fio banky Josef Dudek. Objem obchodů byl podle něj výrazně podprůměrný, na čemž se podepsal i dnešní svátek v USA.

Akcie Erste Bank odevzdaly 0,83 procenta na 837 korun, Monetě klesly o 0,35 procenta na 84,50 Kč. Cenné papíry Komerční banky stagnovaly na 813 korunách a pojišťovně VIG oslabily o 0,08 procenta na 658 Kč. "Bankovní sektor v Evropě byl nevýrazný," poznamenal Dudek.

Dnes nejvíce obchodované akcie ČEZ přidaly 0,19 procenta na 520 korun. Podobným tempem o 0,21 procenta na 238,50 koruny se zvedly cenné papíry telekomunikační společnosti O2. Akcie antivirové firmy Avast po pátečním poklesu z rekordních maxim dnes stagnovaly na 155 korunách.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,15 25,10 Kč/USD 22,67 22,65

Zdroj: Patria Online