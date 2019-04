Praha - Koruna dnes navzdory zhoršení údajů o loňském hrubém domácím produktu posílila k euru o čtyři haléře na 25,74 Kč/EUR. Vůči dolaru ale oslabila o dva haléře na rovných 23 korun za dolar. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online. Pražská burza dnes obrátila směr a klesla. Index PX ztratil 0,31 pct na 1081,41 bodu. Pokles táhl ČEZ, proti působila Erste. Stock ubral přes 2,3 pct.

Český statistický úřad uvedl, že česká ekonomika loni meziročně vzrostla o 2,9 procenta. Proti roku 2017, kdy HDP stoupl o 4,5 procenta, tak roční růst zpomalil. V samotném čtvrtém čtvrtletí loňského roku ekonomika meziročně vzrostla o 2,6 procenta a mezičtvrtletně o 0,8 procenta.

Úřad tak upřesnil svůj odhad z počátku března, podle kterého loňský růst ekonomiky činil tři procenta a ve čtvrtém čtvrtletí HDP meziročně stoupl o 2,8 procenta a mezičtvrtletně o 0,9 procenta.

Ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová míní, že koruně ke štěstí stačí optimismus na akciových trzích. "My sázíme na to, že nadšení investorů brzy vyprchá. A to i proto, že v Británii stále nevědí, co se v příštích dnech stane. Evropu znovu straší tvrdý brexit (bez dohody), který by mohl nastat už 12. dubna," uvedla Šichtařová.

Pražská burza dnes obrátila směr a klesla. Index PX ztratil 0,31 procenta na 1081,41 bodu. Pokles táhly akcie energetické společnosti ČEZ, proti působily cenné papíry Erste Bank. Akcie likérky Stock ubraly víc než 2,3 procenta. Vyplývá to z internetových stránek burzy.

"Pražská burza na rozdíl od západoevropských trhů klesá, když ji stahuje ČEZ, Avast či O2," podotkl analytik Patria Finance Tomáš Vlk. Obchodní aktivita byla průměrná, doplnil analytik Komerční banky Jiří Kostka.

Dnes nejvíce obchodované cenné papíry ČEZ odepsaly 1,11 procenta na 535,50 koruny. Akcie výrobce antivirových programů Avast klesly o 1,70 procenta na 86,50 koruny a telekomunikační společnosti O2 odevzdaly 0,40 procenta na 246 korun.

Z bank si dnes vedla nejlépe Erste, jejíž cenné papíry posílily o 0,65 procenta na 864,60 Kč. Moneta stoupla o 0,38 procenta na 79,80 koruny. Nejvýraznější růst z finančních emisí ale předvedla pojišťovna VIG o 1,01 procenta na 599 korun. Komerční bance naopak akcie klesly o 0,21 procenta na 953 korun.

Cenné papíry mediální firmy CME zlevnily o 1,18 procenta na 91,90 koruny, podle makléře Fio banky Pavla Hadrouška kvůli vybírání zisků po nedávných růstech. "Propadlíkem se stala likérka Stock Spirits," dodal Kostka. Její akcie spadly o 2,36 procenta na 66,30 koruny.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,78 25,74 Kč/USD 22,98 23,00

Zdroj: Patria Online