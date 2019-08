Koruna oslabila o deset haléřů k euru a o 24 haléřů k dolaru

Praha - Koruna dnes oslabila k oběma hlavním světovým měnám. Vůči euru klesla ve srovnání se středečním závěrem o deset haléřů na 25,77 Kč/EUR. K dolaru oslabila o 24 haléřů a v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 23,30 Kč/USD. Kurzy reagovaly na středeční zasedání centrální banky USA (Fed) i dnešní jednání bankovní rady České národní banky (ČNB). Pražská burza třetí den v řadě ztrácela. Index PX dnes klesl o 0,91 pct na 1047,08 bodu. Dolů ho táhly hlavně bankovní emise v čele s Komerční bankou.

Fed podle očekávání oznámil snížení základní úrokové sazby o čtvrt procentního bodu. Šéf centrální banky USA Jerome Powell ale poté na tiskové konferenci uvedl, že snížení je pouze úpravou měnové politiky v polovině cyklu, a není tak začátkem dlouhodobého cyklu snižování úroků. Připustil však, že by úroky mohly ještě klesnou, neuvedl však kolikrát.

Dolar po rozhodnutí Fedu posílil a k euru a koši měn stoupl až na nejvyšší hodnotu od května 2017. Pokles úroků sice obvykle oslabuje měnu země, která úroky snížila, trhy však uklidnilo ujištění, že tento krok není začátkem cyklu snižování úroků. Trhy také čekají, že další centrální banky budou Fed následovat.

Bankovní rada ČNB dnes jednomyslně nechala úrokové sazby beze změny, zůstávají tak na dvou procentech. Podle guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka by úrokové sazby mohly velmi pravděpodobně zůstat beze změny i v následujících čtvrtletích.

"Takže když si to shrneme, jak to všechno dohromady číst? Jednoduše: ekonomiky zpomalují pořád víc a víc, úroky všude kolem nás i u nás dříve či později půjdou ještě níž, dolar bude ještě silnější a koruna ještě slabší," uvedla ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová.

Pražská burza třetí den v řadě ztrácela, index PX dnes klesl o 0,91 procenta na 1047,08 bodu. Dolů ho táhly hlavně bankovní tituly v čele s Komerční bankou, která dnes oznámila hospodářské výsledky za první pololetí. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Akcie Komerční banky dnes na burze odepsaly 2,57 procenta a uzavřely obchodování s kurzem 872 korun. Podle makléře Fio banky Josefa Dudka oznámené výsledky hospodaření Komerční banky za první pololetí zaostaly na provozní úrovni za očekáváním analytiků. Čistý zisk Komerční banky, očištěný o mimořádné položky, stoupl meziročně o šest procent na 7,2 miliardy korun.

Do červených čísel dnes zamířily také cenné papíry bankovní skupiny Erste a banky Moneta. Akcie Erste zlevnily o 1,21 procenta, emise Monety oslabila o 1,13 procenta. Moneta dnes, stejně jako Komerční banka, ohlásila výsledek za první pololetí letošního roku. Konsolidovaný čistý zisk klesl Monetě o 5,1 procenta na 2,012 miliardy.

K ziskovým titulům na pražské burze se dnes zařadily zejména akcie mediální skupiny CME. Jejich cena stoupla o více než dvě procenta na 108,60 koruny. Dařilo se také cenným papírům likérky Stock, které si připsaly 0,78 procenta.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,67 25,77 Kč/USD 23,06 23,30

Zdroj: Patria Online