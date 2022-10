Koruna oslabila k euru i dolaru

Praha - Česká měna dnes oslabila k oběma hlavním světovým měnám. Koruna si vůči euru pohoršila k 17:00 proti předchozímu závěru o tři haléře na 24,52 Kč/EUR a k dolaru o sedm haléřů na 24,91 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

"Koruna se tak vezla částečně na pozitivním sentimentu, který v minulých dnech panoval na trzích," sdělil k posílení české měny analytik společnosti Purple Trading Jaroslav Tupý. "Zítra (v pátek) se ovšem očekávají data z trhu práce v USA. A pokud budou pozitivní, jak trh očekává, tak to opět může uvrhnout indexové trhy do obav z rychlého zvyšování úrokových sazeb, a opět na trzích zavládne negativní nálada," doplnil. Koruna by pak podle něj byla tlačena do slabších pozic.

Český statistický úřad dnes oznámil, že čtvrtý měsíc v řadě pokračoval meziroční pokles tržeb v maloobchodě v Česku. Letos v srpnu se tržby obchodníků snížily o 8,8 procenta po červencovém revidovaném poklesu o 7,9 procenta. Slabé výsledky maloobchodu ale podle analytiků kurz koruny příliš nezasáhly.

Index pražské burzy dnes vytáhly do mírného plusu akcie společnosti ČEZ

Index PX pražské burzy dnes posílil o 0,13 procenta na 1177,72 bodu, čímž smazal své středeční ztráty. Vzhůru ho táhly především akcie energetické společnosti ČEZ, které dnes zdražily o víc než 5,6 procenta. Vyplývá to z údajů na webu burzy. Koruna dnes mírně oslabila vůči oběma hlavním světovým měnám.

Se ziskem uzavřely dnešní obchodování na pražské burze tři tituly, které mají na hodnotu indexu vliv. Zbylých sedm naopak ztrácelo.

Nejvýrazněji posílily akcie ČEZ. Obchodování ukončily s cenou 932,50 koruny, což byl o 5,61 procenta lepší výsledek než při ranním otevření burzy. "Elektrárenská společnost těžila z nákupního doporučení od analytiků Citibank a dále i spekulace, že kromě evropského řešení zastropování výrobních cen nebude firma zasažená tuzemskou daní z mimořádného zisku," uvedl makléř Fio banky Josef Dudek.

Podle analytika společnosti XTB Štěpána Hájka ale může být růst akcií ČEZ krátkodobou záležitostí. "Trh znovu spíše spekuluje a stává se velmi náchylným na negativní překvapení," upozornil Hájek. To by mohlo akcie polostátní energetické firmy poslat zpět pod 900 Kč, dodal.

V menší míře se dařilo také cenným papírům společnosti Photon Energy, která se zaměřuje na výstavbu solárních elektráren, a růst zaznamenaly také akcie nápojářské firmy Kofola ČS. Akcie Photon Energy zdražily o 1,69 procenta na 60,20 koruny za kus, emise Kofoly zpevnila o 0,41 procenta.

Naopak mezi ztrátové se zařadily všechny tři bankovní tituly obchodované na pražské burze. Akcie Moneta Money Bank oslabily o 1,76 procenta, cenné papíry Erste bank o 1,26 procenta a emise Komerční banky odevzdala 0,58 procenta.

Bankovnímu sektoru podle Dudka uškodila zatím neoficiální informace, že sazba mimořádné daně pro šest tuzemských bank bude 60 procent.

Americký dolar před zprávou o inflaci a nezaměstnanosti posiluje

Americký dolar dnes navázal na růst z předchozího dne. Investoři čekají na údaje o vývoji nezaměstnanosti a inflace ve Spojených státech. Případné horší údaje by podle analytiků mohly signalizovat zpomalení ve zvyšování úrokových sazeb v USA a dolar po měsících posilování oslabit.

Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, si kolem 17:35 SELČ připisoval 0,7 procenta a pohyboval se kolem 111,88 bodu. Euro vůči dolaru oslabovalo o půl procenta na 0,9835 USD. Dolar k japonskému jenu přidával 0,1 procenta na 144,79 jenu, zatímco euro vůči jenu asi 0,3 procenta ztrácelo na 142,38 jenu.

Euro oslabovalo také v reakci na zápis z posledního zasedání bankovní rady Evropské centrální banky (ECB). Ten ukázal, že se bankéři obávají, že by inflace mohla ustrnout na mimořádně vysoké úrovni.

Měnové trhy se tento týden snaží najít jasný směr dalšího vývoje po dramatickém třetím čtvrtletí. Dolar nejprve klesal vůči většině hlavních měn, než se mu podařilo znovu získat půdu pod nohama.

Hlavním faktorem, který v současnosti ovlivňuje trhy, jsou měnící se očekávání toho, jak razantně budou centrální banky zvyšovat úrokové sazby, hlavně v USA. Důležitou otázkou je, zda se odkloní od primárních obav z inflace, a tedy od výrazného zvyšování sazeb, a více zohlední zpomalování hospodářského růstu, a budou tak opatrnější při zvyšování úrokových sazeb. To je i důvod, proč budou ekonomové pozorně sledovat páteční údaje o nezaměstnanosti v USA a také údaje o inflaci, které budou zveřejněny příští týden.

Trhy ovlivnilo také středeční rozhodnutí skupiny OPEC+ výrazněji omezit těžbu. To zvýšilo ceny ropy a pomohlo norské koruně a kanadskému dolaru, tedy měnám zemí, které patří k významným producentům energetických surovin. Naopak měnám jako euro a libra rozhodnutí uškodilo.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 24,49 24,52 Kč/USD 24,84 24,91

Zdroj: Patria Online