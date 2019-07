Koruna oslabila k dolaru na 22,81 Kč/USD, je nejslabší od června

Praha - Koruna v úterý oslabila o devět haléřů vůči dolaru na nejslabší hodnotu zhruba za poslední měsíc. Obchodování česká měna v 17:00 uzavřela na 22,81 Kč/USD. Ještě před začátkem prázdnin bylo možné nakoupit dolar za koruny o 45 haléřů levněji. Vůči euru koruna dál stagnovala na 25,59 Kč/EUR, kde se drží už od pátku. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza mírně rostla, dařilo se akciím ČEZ, Avastu a Erste.

Koruna vůči dolaru od rána oslabuje, před závěrem obchodování se ocitla i na 22,83 Kč/USD. Vůči euru zahájila česká měna obchodování o haléř slabší proti pondělnímu závěru. Během dne ale zpevnila až ke 25,57 Kč/EUR, poté však zisky ztratila.

Podle analytika Patria Finance Tomáše Vlka euru dnes na světovém trhu přitížily výsledky německého indexu ZEW, který odhalil, že v největší evropské ekonomice panuje ještě větší pesimismus, než se čekalo. Americké maloobchodní tržby naopak příjemně překvapily červnovým růstem i vylepšením dříve nepříznivého trendu.

Značnou změnu v úterý na světových trzích zaznamenala kvůli politickému dění britská libra. Oba kandidáti na budoucího šéfa konzervativců a premiéra, tedy Boris Johnson a Jeremy Hunt, sázejí podle Vlka na divoký brexit. Ani jeden z nich nechce přijmout irskou pojistku, kterou obsahuje původní návrh dohody s EU. "Navíc se spekuluje, že Johnson v případě vítězství naplánuje projev královny k novému parlamentnímu období až na začátek listopadu. Na konci října by tak zbývaly zhruba dva týdny, kdy by kvůli zavedenému řádu parlament prakticky nebyl k dispozici, a tedy nemohl by případně bránit neřízenému odchodu z EU," uvedl Vlk.

Podle dat Patria Online v úterý koruna vůči libře zpevnila o desetník na 28,32 Kč/GBP a dostala se tím na nejsilnější hodnotu od loňského srpna.

Burzovní index PX v úterý posílil o 0,1 procenta na 1057,73 bodu. Dařilo se například akciím elektrárenské ČEZ, technologickému Avastu a Erste Bank. Ztrácela naopak Komerční banka. Aktivita na trhu byla výrazně podprůměrná. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Finanční sektor se obchodoval smíšeně. Rakouské tituly skončily v zisku. Erste Bank si polepšila o 0,82 procenta na 862 korun a pojišťovna VIG o 0,17 procenta na 607 korun. Komerční banka odepsala 0,95 procenta na 888,50 Kč a Moneta Money Bank klesla o 0,52 procenta na 76,70 Kč.

Nejobchodovanějším titulem dne se stal ČEZ. Jeho akcie obstaraly více než polovinu celkového objemu obchodů na pražském trhu. Zároveň zdražily o 0,39 procenta na 515 korun. Avast zhodnotil o 1,05 procenta na 96 korun. Úspěšný den za sebou mají také operátor O2 a tabáková společnost Philip Morris ČR.

Nejhůře v úterý dopadly cenné papíry textilky Pegas Nonwovens, které zlevnily o 1,65 procenta na 714 korun. Zhruba procento odevzdaly nápojářská Kofola a likérka Stock. V červeném zakončila obchodování i mediální CME.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,59 25,59 Kč/USD 22,72 22,81

Zdroj: Patria Online