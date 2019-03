Praha - Obchodování s českou měnou bylo dnes opět poklidné. K euru koruna ztratila haléř a zakončila na 25,66 Kč/EUR, vůči dolaru oslabila o dva haléře na 22,70 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online. Pražská burza dnes rostla, index PX posílil o 0,64 procenta na 1068,43 bodu. Nahoru ho táhly hlavně akcie Erste Bank, které přidaly přes 2,5 procenta.

Český statistický úřad dnes oznámil, že maloobchodní tržby bez prodejů aut v lednu zrychlily meziroční růst na 4,7 procenta z prosincových 3,1 procenta. "Koruna na nové údaje z ekonomiky vůbec nereagovala. Z nebývalého klidu posledních dnů korunu nevyvedla ani hlasování o brexitu a následné diskuse," podotkl ekonom Komerční banky Viktor Zeisel.

Česká měna v posledním týdnu zůstává uvězněna v úzkém pásmu 25,60 až 25,70 Kč/EUR, upozornila Markéta Šichtařová z Next Finance. Očekává, že podobně bude obchodování vypadat až do příštího zasedání bankovní rady České národní banky. "Posunutí úrokových sazeb směrem nahoru by tlačilo korunu za zisky. Odložení růstu úrokových sazeb, což je podle nás vzhledem k nejasné podobě brexitu lepší varianta, by naopak tlačilo na oslabení koruny," doplnila.

Pražská burza dnes rostla, index PX posílil o 0,64 procenta na 1068,43 bodu. Nahoru ho táhly hlavně akcie Erste Bank, dařilo se ale také likérce Stock, technologické společnosti Avast nebo mediální CME. V červeném skončily dva hlavní tituly. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Erste Bank se stala nejobchodovanějším titulem dne. Její cenné papíry zdražily o 2,67 procenta na 837,20 Kč. "Stalo se tak po zvýšeném doporučení od Morgan Stanley na overweight z předchozího equal-weight při navýšení cílové ceny na 40 eur ze 37 eur," uvedl makléř Fio banky Josef Dudek.

Z finančních titulů dnes ztrácela pouze Moneta Money Bank, když odepsala 0,58 procenta na 77,75 Kč. Komerční banka si nepatrně polepšila, a to o 0,05 procenta na 955,50 Kč. Akcie pojišťovny VIG pak zdražily o 0,45 procenta na 554,50 Kč.

Likérka Stock dnes přidala 1,92 procenta na 69 korun. Avast rostl o 1,13 procenta na 89,50 Kč a částečně tak korigoval středeční pokles. Cenné papíry CME zhodnotily o 1,12 procenta na 81,40 Kč. Nedařilo se naopak elektrárenské ČEZ, které klesla o 0,28 procenta na 541 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,65 25,66 Kč/USD 22,68 22,70

Zdroj: Patria Online