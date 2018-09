Praha - Koruna v úterý mírně posílila k oběma hlavním světovým měnám. Vůči euru si polepšila o haléř na 25,42 Kč/EUR, což je nejsilnější hodnota od letošního dubna. K dolaru zpevnila koruna od pondělního podvečera o tři haléře na 21,73 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza mírně oslabila.

Koruna se posilováním vůči euru připravuje na zvyšování úrokových sazeb Českou národní bankou, domnívá se ekonomka Komerční banky Jana Steckerová. "Do zasedání už zbývá jenom jeden týden, a tak zítřkem centrální bankéři vstupují do mediální karantény. Jejich názor na sílící korunu se tedy již nedozvíme," poznamenala Steckerová.

Očekávané zvýšení úrokových sazeb pomáhá koruně také podle Markéty Šichtařové a Jiřího Cihláře ze společnosti společnosti Next Finance. "Navíc v kurzu koruny už je z velké části započteno ještě další zvýšení úrokových sazeb. To by Česká národní banka nejspíš chtěla stihnout ještě do konce roku," domnívají se Cihlář se Šichtařovou.

Burzovní index PX v úterý klesl o 0,04 procenta na 1091,64 bodu. Dolů ho táhly akcie Komerční banky, telekomunikační O2, nápojářské Kofoly a technologické společnosti Avast. Ostatní hlavní tituly skončily den v zisku. Aktivita na trhu byla vysoká. Objem obchodů přesáhl 900 milionů korun, dlouhodobý denní průměr je méně než 600 milionů. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Nejobchodovanějším titulem dne byla Komerční banka, která odepsala 0,66 procenta na 898,50 Kč. V posledním měsíci spadla o pět procent. "Důvodem je podle nás spekulace, že Komerční banka (spolu s ČEZem) bude vyřazena z prestižního celoevropského indexu Stoxx Europe 600. Oficiální informace o vyřazení/nevyřazení z indexu bude zveřejněna v pondělí 24. září," uvedl analytik Patria Finance Ondřej Martínek.

Ostatním finančním titulům se dařilo lépe. Moneta Money Bank si polepšila o 1,81 procenta na 81,50 Kč, což z ní dělá nejúspěšnější titul dne. Firma dnes oznámila, že zlepšila výhled letošního čistého zisku na čtyři miliardy korun z dosavadních 3,7 miliardy Kč. Představenstvo společnosti zároveň zváží, že navrhne za rok 2018 dividendu 5,5 koruny na akcii před zdaněním. Dosavadní výhled počítal s pěti korunami. Pojišťovna VIG rostla o 0,16 procenta na 610 korun.

Nejhůře dopadly cenné papíry Kofoly, které zlevnily o 2,53 procenta na 270 korun. O2 odevzdala 1,72 procenta na 257 korun a Avast klesl o 2,4 procenta na 81,50 Kč.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,43 25,42 Kč/USD 21,76 21,73

Zdroj: Patria Online