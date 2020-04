Koruna k euru nejprve zpevňovala, nakonec ale mírně oslabila

Praha - Koruna dnes nejprve k euru sice posilovala, poté ale otočila směr a nakonec zavřela ve srovnání s pátkem slabší o dva haléře na 27,31 Kč/EUR. Ublížily ji informace ministerstva financí o dluhopisech a celkovém veřejném dluhu. K dolaru česká měna zpevnila o tři haléře, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 25,21 Kč/USD. Pražská burza dnes za přispění většiny hlavních emisí posílila. Index PX stoupl o 0,87 procenta na 859,33 bodu. Nejvýrazněji zdražily akcie VIG.

Koruně dopoledne pomáhal globální optimismus spojený se zprávou, že automobilka Škoda Auto zahájila výrobu. Dostala se až na 27,10 Kč/EUR. Odpoledne ale oslabovala "Ublížila jí zpráva, že zatímco ministerstvo financí původně plánovalo ve druhém kvartále prodat dluhopisy maximálně za 100 miliard Kč, nyní to bude 350 miliardy Kč," uvedl hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora.

Ministerstvo také oznámilo, že veřejný dluh by měl letos stoupnout na 37 procent HDP z loňských 30,8 procenta HDP, příští rok pak až na 40 procent HDP. "To jsou špatné zprávy. Nicméně myslím, že je všichni mohli čekat. Už minulý týden jsme psali, že dluh během dvou let vzroste o třetinu. Jinými slovy, není to pro mě velký argument k oslabení koruny," dodal Pikora.

Pražská burza dnes za přispění většiny hlavních emisí posílila. Index PX stoupl o 0,87 procenta na 859,33 bodu. Nejvýrazněji zdražily akcie pojišťovací skupiny VIG, které si připsaly více než tři procenta. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Žádná z hlavních emisí pražské burzy dnes neoslabila. Naprostá většina z nich zdražila a několik emisí stagnovalo. Největšího růstu dosáhly cenné papíry VIG, které posílily o 3,39 procenta na 488 korun.

Mezi posilujícími byly i cenné papíry bank a energetické firmy ČEZ, se kterými se jako obvykle obchodovalo v největším objemu. Akcie ČEZ si připsaly 0,33 procenta na 462 korun, akcie bankovní skupiny Erste 1,28 procenta na 490,80 koruny, akcie Komerční banky 0,39 procenta na 520 korun a akcie Moneta Money Bank 0,77 procenta na 52,30 koruny.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 27,29 27,31 Kč/USD 25,24 25,21

Zdroj: Patria Online