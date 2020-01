Koruna je nadále silná k euru, na dolar ztrácí

Praha - Koruna dnes mírně oslabila k euru, udržela se ale pod 25,30 Kč/EUR a zůstává nejsilnější od dubna 2018. Na dolar ztratila česká měna 11 haléřů, když dnes v podvečer se obchodovala v kurzu 22,67 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza dnes mírně klesla, index PX oslabil o 0,07 procenta na 1117,64 bodu. Dolů ho stáhly především akcie Erste Bank, ČEZ a Kofoly.

Kurz koruny k jednotné evropské měně dnes kolem 17:00 byl 25,26 Kč/EUR. Ve srovnání s pondělkem koruna oslabila o haléř.

Ekonomové společnosti Next Finance jsou k možnosti dalšího posilování koruny skeptičtí. "Podle technických indikátorů koruna balancuje na hraně překoupenosti. Má tedy mnohem víc důvodů k oslabení než k posílení," uvedli Markéta Šichtařová a Jiří Cihlář. Očekávají že údaje o průmyslové výrobě, které tento týden zveřejní statistici, ukážou mírný pokles českého průmyslu. "To znovu sníží sázky na to, že by Česká národní banka mohla zvyšovat úrokové sazby," upozorňují analytici společnosti Next Finance. Za této situace podle nich bude koruna dříve nebo později tlačena k oslabení.

Pražská burza dnes mírně klesla, index PX oslabil o 0,07 procenta na 1117,64 bodu. Dolů ho stáhly především akcie Erste Bank, elektrárenské společnosti ČEZ a nápojářské Kofoly. Dařilo se naopak pojišťovně VIG. Aktivita na trhu byla nízká. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Finanční sektor se obchodoval smíšeně. Erste Bank odepsala 0,98 procenta na 852,60 Kč, zatímco akcie VIG posílily o 2,35 procenta na 653 Kč a staly se dnes nejúspěšnějším titulem. Komerční banka si polepšila o 0,18 procenta na 827,50 koruny a cenné papíry Monety Money Bank stagnovaly na 84,65 Kč.

Třetinu celkového zobchodovaného objemu dnes na pražském trhu obstaraly akcie ČEZ, které zlevnily o 0,78 procenta na 511 korun. Nejhůře ale dopadla Kofola, když klesla o 2,11 procenta na 278 korun. V červených číslech zakončila obchodování také mediální společnost CME.

V zisku naopak byla textilka Pegas Nonwovens, přidala 0,86 procenta na 706 korun. Technologická společnost Avast rostla o 0,71 procenta na 142 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,25 25,26 Kč/USD 22,56 22,67

Zdroj: Patria Online