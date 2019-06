Koruna je k euru letos nejsilnější, burze pomohly akcie KB a ČEZ

Praha - Koruna dnes vůči euru zpevnila o čtyři haléře na 25,52 Kč/EUR, což je její letošní nejsilnější hodnota. Vůči dolaru naopak česká měna oslabila o sedm haléřů. V 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 22,74 Kč/USD. Pražská burza dnes mírně posílila. Index PX stoupl o 0,06 procenta na 1051,46 bodu. Burze pomohl hlavně růst ceny akcií Komerční banky a ČEZ.

Koruna je vůči euru výrazně silnější, než je její stodenní průměr 25,70 Kč/EUR. "Zajímavé je, že za poptávkou nestojí žádná nová zpráva. Jen někteří lidé očekávají, že ČNB opět zvýší své úrokové sazby. Já si ale myslím, že zvyšovat sazby nyní je velmi krátkozraké," uvedl hlavním ekonom Next Finance Vladimír Pikora.

Koruna dnes nebyla zdaleka jedinou měnou, která si vůči dolaru pohoršila. Jeho kurz k euru zpevnil na 1,226 USD/EUR. Dolar sílí také proti libře a odpoledne si polepšil i vůči japonskému jenu, kde ovšem spíše jen smazal denní ztráty, uvedl analytik Patria Finance Tomáš Vlk.

Pražská burza dnes mírně posílila. Index PX stoupl o 0,06 procenta na 1051,46 bodu. Burze pomohl hlavně růst ceny akcií Komerční banky a energetické firmy ČEZ. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Posílení dosáhla většina hlavních emisí burzy. Z cenných papírů, s nimiž se obchodovalo v největším objemu, si polepšily akcie Komerční banky o 0,72 procenta na 904 korun a akcie ČEZ o 0,83 procenta na 544,50 koruny. Nejvýraznějšího růstu dosáhly akcie provozovatele horských středisek TMR, a to o 2,60 procenta na 790 korun.

Naopak největší propad postihl cenné papíry výrobce lihovin Stock, které zlevnily o 1,05 procenta na 66 korun. Z nejobchodovanějších emisí skončily v červených číslech třeba cenné papíry Moneta Money Bank a bankovní skupiny Erste. Akcie Monety odepsaly 0,78 procenta na 76 korun a akcie Erste 0,51 procenta na 820,80 koruny.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,56 25,52 Kč/USD 22,67 22,74

Zdroj: Patria Online

Akcie na pražské burze v týdnu mírně posílily o 0,2 procenta

Akcie na pražské burze v uplynulém týdnu mírně posílily, když index PX stoupl o 0,2 procenta na 1051,5 bodu. Vyplývá to z výsledků burzy. V týdnu se opět nejlépe vedlo akciím mediální skupiny CME. Naopak nejvíce oslabily akcie likérky Stock Spirits. Předcházející týden české akcie posílily o půl procenta.

"Pozitivní náladu na finanční trhy přinesla dohoda mezi USA a Mexikem, která na poslední chvíli zamezila uvalení cel na mexické vývozy do USA. Investoři dále sledovali zveřejňované makroekonomické indikátory, kde i mírně slabší data podpořila názor části trhu, že americká centrální banka Fed začne snižovat úrokové sazby. Hlavní americké indexy zakončily týden s mírnými růsty do jednoho procenta, stejně dopadly i akciové indexy v Evropě. Výjimkou nebyla ani pražská burza," uvedl analytik J&T Banky Milan Lávička.

Nejlépe se vedlo akciím mediální společnosti CME, které zakončily týden o 2,9 procenta silnější na 92,6 Kč. Za růstem stojí pozitivní nálada v zámoří, kde se firma primárně obchoduje. V poslední době akcie posilují také spekulace o možném prodeji celé společnosti.

Naopak nejhůře se vedlo akciím Stock Spirits, které klesly o 3,7 procenta na 66 Kč. U společnosti se neobjevily žádné kurzotvorné informace. Společnost se v posledních dnech dostala mimo zájem investorů, kteří čekají na další impulz.

Investoři se v příštím týdnu zaměří především na středeční zasedání amerického Fedu. Trh na aktuálním zasedání sice změnu sazeb neočekává, nicméně na tom červencovém by se již sazby snížit mohly. Investoři budou sledovat, zda rétorika na tiskové konferenci naznačí toto snížení. "V případě, že by vyznění zasedání bylo opravdu holubičí, pak by trh dostal růstový impulz, v opačném případě může trh reagovat prodejním tlakem," odhadl analytik.