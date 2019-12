Koruna dnes stagnovala vůči euru, posílila k dolaru

Praha - Koruna dnes stagnovala vůči euru na 25,52 Kč/EUR. Proti dolaru česká měna zpevnila pod 23 korun a v 17:00 se podle Patria Online obchodovala za 22,94 Kč/USD. Byla tak o osm haléřů silnější než při středečním závěru. Pražská burza dnes posílila. Index PX vzrostl o 1,09 procenta na 1091,78 bodu. Přispělo k tomu zdražení emisí bank a energetické firmy ČEZ.

"Regionální měny toho dnes mnoho nepředvedly. Česká koruna i polský zlotý se pohybovaly ve velmi úzkých pásmech a ve srovnání se středečním obchodováním zatím zůstávají v podstatě beze změny," uvedla analytička Komerční banky Jana Steckerová.

Kurz koruny by v nejbližších dnech mohl ovlivnit výsledek dnešních parlamentních voleb ve Velké Británii. Podle Vladimíra Pikory ze společnosti Next Finance by vítězství odpůrců brexitu mohlo dočasně lehce posílit v euforii trhů, které většinově brexit odmítají.

Britské průzkumy však očekávají vítězství konzervativců premiéra Borise Johnsona, který hodlá vyvést zemi z EU nejpozději do konce ledna.

Pražská burza dnes posílila. Index PX vzrostl o 1,09 procenta na 1091,78 bodu. Přispělo k tomu hlavně zdražení emisí bank Erste a Moneta a energetické firmy ČEZ. Vyplývá to z údajů burzy.

Polepšila si většina hlavních emisí burzy včetně akcií bank a ČEZ, s nimiž se jako obvykle obchodovalo v největších objemech. Akcie ČEZ, které zaznamenaly největší objem obchodů, zdražily o rovné jedno procento na 505,50 koruny. Cenné papíry Moneta Money Bank si připsaly 2,07 procenta na 83,70 koruny a cenné papíry bankovní skupiny Erste 2,50 procenta na 843 korun, což bylo druhé nejvýraznější posílení z hlavních emisí.

Největšího růstu dosáhly akcie tabákové společnosti Philip Morris ČR, a to 2,70 procenta na 15.240 korun. Naopak nejvýraznější propad postihl akcie výrobce lihovin Stock, které zlevnily o 1,13 procenta na 61,30 koruny.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,52 25,52 Kč/USD 23,02 22,94

Zdroj: Patria Online