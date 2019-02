Praha - Česká měna dnes stagnovala k euru a oslabila k dolaru. K 17:00 koruna proti předchozímu závěru oslabila vůči dolaru o čtyři haléře na 22,55 Kč/USD. Vůči euru byla sice také slabší, ale kurz se změnil pouze o haléř na 25,73 Kč/EUR. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza poosmé v řadě posílila, index PX dnes při nízké aktivitě přidal 0,76 procenta na 1060,03 bodu. Nahoru ho táhly hlavně akcie Erste Bank.

"Kurz koruny vyčkává na čtvrteční zasedání České národní banky. Toho se sice dočká, Godota v podobě vyšších úrokových sazeb ale s největší pravděpodobností ne," uvedla analytička Komerční banky Jana Steckerová.

Kdyby ale centrální banka o zvýšení sazeb, od kterých se odvíjí úročení komerčních půjček, přece jen rozhodla, bylo by to podle Steckerové pro finanční trhy velké překvapení. "Kurz koruny by mohl reagovat výraznějším posílením směrem k úrovni 25,50 Kč/EUR," doplnila.

Pražská burza dnes poosmé v řadě posílila. Index PX přidal 0,76 procenta na 1060,03 bodu. Nahoru ho táhly především akcie Erste Bank. V červených číslech skončily pouze tři z hlavních titulů. Aktivita na trhu ale byla nízká. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Úspěšný den dnes prožily všechny evropské trhy, důvodem k optimismu byly hospodářské výsledky několika firem. "Například akcie ropného producenta BP rostou o téměř pět procent díky číslům, která překonala očekávání za podpory rostoucí produkce. Překvapením byly i výsledky dánského klenotníka Pandora a hlavně příslib managementu na rozdělení čtyř miliard DKK mezi akcionáře. Akcie firmy vylétly o více jak 16 procent," uvedl analytik Komerční banky Miroslav Frayer.

V Praze se nejobchodovanějším titulem dnes staly cenné papíry Erste Bank. Obstaraly téměř třetinu celkového zobchodovaného objemu a zdražily o 2,52 procenta na 821,20 Kč. Dařilo se i dalším bankám, když Komerční banka zhodnotila o 1,09 procenta na 925 korun a Moneta Money Bank o 0,13 procenta na 77,15 Kč.

Z finančních titulů tak ztrátu zaznamenala pouze pojišťovna VIG, která odepsala 0,63 procenta na 550,50 Kč. Z hlavních titulů dnes nejhůře dopadla likérka Stock, jejíž akcie klesly o 1,01 procenta na 68,30 Kč. Tabáková společnost Philip Morris ČR si pak pohoršila o 0,14 procenta na 14.340 korun.

Ve středu zveřejní své hospodářské výsledky Moneta Money Bank a také mediální společnost CME. Podle analytiků banka zřejmě splní svůj celoroční výhled zisku ve výši nejméně 4,1 miliardy korun. "Rovněž předpokládáme, že návrh dividendy bude v minimální výši 5,6 Kč na akcii," uvedl Frayer. CME pak podle serveru Patria.cz zřejmě vykáže za poslední kvartál loňského roku růst jádrového zisku o 11 procent.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,72 25,73 Kč/USD 22,51 22,55

Zdroj: Patria Online

ver jw