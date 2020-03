Koruna dnes posílila k euru a oslabila vůči dolaru

Praha - Koruna dnes dál posílila k euru, naopak vůči dolaru oslabila. V 17:00 se obchodovala za 25,30 Kč/EUR a 22,71 Kč/USD. V porovnání s úterním závěrem tak k euru získala čtyři haléře, naopak vůči dolaru pět haléřů ztratila. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online. Pražská burza dnes oslabila, PX klesl o 0,42 pct na 1007,24 bodu. Dolů ho táhly hlavně Erste a Avast, ztrácely i Moneta či VIG.Naopak ČEZ a KB rostly.

Koruna zpevnila k euru už v úterý, a to výrazněji o 22 haléřů. Podle analytiků české měně pomohl v úterý i dočasný návrat optimismu na akciové trhy.

Ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová ale míní, že vzhledem ke zpomalování růstu české ekonomiky a strachu z koronaviru by koruna měla mít ještě o něco slabší kurz, který by podpořil vývozce. Od poloviny února přitom koruna vůči euru oslabila o zhruba 70 haléřů.

Pražská burza dnes po dvou růstových dnech oslabila. Index PX klesl o 0,42 procenta na 1007,24 bodu. Dolů ho táhly především akcie Erste Bank a technologické společnosti Avast, ztrácely i Moneta Money bank či pojišťovna VIG. Hlubšímu poklesu indexu bránily ČEZ a Komerční banka, které získaly přes dvě, respektive 1,5, procenta. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Nejvýrazněji dnes oslabily cenné papíry společnosti Avast, které zlevnily o 3,23 procenta na 120 korun. Erste Bank přišla o 2,67 procenta na 742,60 Kč a druhá rakouská emise pojišťovna VIG oslabila o téměř procento na 571,50 Kč. Nedařilo se ani Monetě Money Bank, jejíž cenné papíry ztratily 0,75 procenta a jejich cena se dostala na 79,10 Kč. Operátor O2 odepsal 0,66 procenta na 226,50 Kč.

Naopak se dnes dařilo akciím ČEZ, které zakončily seanci se ziskem 2,22 procenta na 478 korun, což je denní maximum, podotkl Josef Dudek z Fio banky. Komerční banka si polepšila o 1,57 procenta na 742 Kč. Z menších emisí si posílily o více než 1,5 procenta nápojářská Kofola a o 0,80 procenta tabáková Philip Morris.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,34 25,30 Kč/USD 22,66 22,71

Zdroj: Patria Online