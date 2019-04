Praha - Koruna dnes oslabila k oběma hlavním světovým měnám shodně o tři haléře. V 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 25,68 Kč/EUR a 22,70 Kč/USD. Na březnové výsledky cen průmyslových výrobců, které zrychlily meziroční růst na 3,8 procenta, tak česká měna příliš nereagovala. Pražská burza dál ztratila. Index PX dnes klesl o 0,65 pct na 1095,90 bodu. Dolů ho táhla hlavně KB, jejíž akcie spadly o téměř čtyři procenta.

"Česká národní banka bude složitě hasit narůstající inflační tlaky, které se tak urputně několik let snažila vyvolat. Kdyby se čeští centrální bankéři vrátili strojem času do roku 2013, těžko by si vsadili na to, jak moc inflaci ´rozfajrují´," uvedla ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová.

Podle ní by zpomalování ekonomického růstu v okolních zemích mělo centrálním bankéřům říkat, aby ponechali úrokové sazby beze změny. Ovšem vyšší tempo inflace by mělo jednoznačně tlačit na zvýšení sazeb. "Podle nás by nyní měla zvítězit obezřetnost, a proto bychom se do zvýšení úrokových sazeb nehnali. To je také důvod, proč podle nás má koruna před sebou víc prostoru pro oslabení než pro posílení," dodala Šichtařová.

Pražská burza druhý den v řadě ztratila. Index PX dnes klesl o 0,65 procenta na 1095,90 bodu. Dolů ho táhla především Komerční banka, jejíž akcie spadly o téměř čtyři procenta. Titul se dnes obchodoval první den bez nároku na dividendu. Mírně ztrácely i akcie Monety Money Bank či operátora O2. Naopak se ziskem končily rakouské emise nebo energetická společnost ČEZ. Vyplývá to z internetových stránek burzy.

Cenné papíry Komerční banky dnes odepsaly 3,98 procenta, zlevnily tak na 904,50 Kč. "Nicméně jednalo se pouze o technickou ztrátu, když titul se dnes obchodoval první den bez nároku na dividendu 51 Kč hrubého. Nebýt po-dividendového poklesu bankovní emise, tak by pražská burza uzavřela se ziskem 0,4 procenta," uvedl Josef Dudek z Fio banky.

Z větších emisí klesly i akcie telekomunikační firmy O2, zlevnily o 0,81 procenta na 246 korun. Necelých půl procenta odepsala i Moneta Money bank, končila na 80 korunách.

Rakouské finanční emise naopak rostly, pojišťovna VIG o 1,35 procenta na 638 korun a Erste Bank o necelé dvě desetiny procenta na 937 korun. O 0,18 procenta na 542 korun si polepšil i ČEZ.

Nejvíce, jeden a půl procenta na 66,20 Kč, si dnes připsaly akcie likérky Stock. Procento na 776 korun získala textilka PFNonwovens.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,65 25,68 Kč/USD 22,67 22,70

Zdroj: Patria Online