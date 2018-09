Praha - Koruna dnes posílila k euru i dolaru shodně o dva haléře. V 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 25,61 Kč/EUR a 21,72 Kč/USD. Česká měna vyčkává na středeční zasedání bankovní rady České národní banky, uvedli analytici. Od zasedání ČNB očekávají zvýšení základní úrokové sazbu o čtvrt procentního bodu na 1,5 procenta. Pražská burza dnes posílila. Index PX stoupl o 1,18 procenta na 1106,34 bodu. Nahoru mu pomohlo hlavně zdražení akcií Komerční banky a ČEZ.

Podle ekonomů je středeční zvýšení úrokových sazeb prakticky jisté. Trh je ale zvědavý, jak moc bude ČNB otevřená dalšímu zvýšení sazeb na svém prosincovém zasedání. "To by zvýšilo úrokovou atraktivitu koruny. Právě odvaha v komentáři centrálních bankéřů rozhodne o tom, jestli kurz koruny zamíří nahoru, či dolů," uvedla ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová.

Pokud ve středu úrokové sazby skutečně vzrostou, stane se tak na třetím zasedání rady ČNB v řadě. "Toto tempo zpřísňování měnové politiky nemá v historii České republiky obdoby. Ekonomika je na to zralá, najít zaměstnance je pro firmy čím dál tím větší oříšek a rostoucí mzdové náklady se již promítají do cen," uvedl analytik Komerční banky Jakub Matějů.

Pražská burza dnes posílila. Index PX stoupl o 1,18 procenta na 1106,34 bodu. Nahoru burze pomohlo hlavně zdražení akcií Komerční banky a energetické firmy ČEZ. Akcie petrochemického holdingu Unipetrol, s nimiž se dnes obchodovalo naposledy, oslabily. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Transakce s cennými papíry Komerční banky a ČEZ tvořily více než polovinu celkového objemu dnešních obchodů na pražské burze. Akcie Komerční banky zdražily o 0,55 procenta na 907,50 koruny a akcie ČEZ o 0,53 procenta na 572 korun.

Zpevnila většina hlavních emisí pražské burzy. Nejvýrazněji si polepšily cenné papíry pojišťovací skupiny VIG, a to o 3,14 procenta na 641 korun.

V červených číslech skončily pouze dvě ze 14 hlavních emisí. Jednou z nich byly akcie Unipetrolu, s nimiž se dnes na pražském trhu obchodovalo naposledy. Důvodem je rozhodnutí valné hromady společnosti o nuceném přechodu akcií na hlavního akcionáře, tedy vytěsnění menšinových akcionářů. Cenné papíry holdingu zlevnily o 0,52 procenta na 382,50 koruny. Druhou oslabující emisí byly akcie mediální skupiny CME, které ztratily 0,25 procenta na 81,20 koruny.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,63 25,61 Kč/USD 21,74 21,72

Zdroj: Patria Online