Koruna díky optimismu na finančních trzích výrazně zpevnila k euru i dolaru

Praha - Optimismus investorů na finančních trzích dnes dovedl českou měnu k výraznému posílení. K euru zpevnila proti úternímu závěru o 37 haléřů na 25,29 Kč/EUR, vůči dolaru o 69 haléřů na 22,90 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Vedle nadějí na diplomatické řešení války na Ukrajině podle analytiků koruně pomáhá také příslib intervencí ze strany České národní banky. Pražská burza rostla podruhé v řadě. Index PX dnes posílil o 2,49 procenta na 1293,07 bodu.

"Po delší době si dnes finanční trhy oddechly od nepříznivých zpráv z válečné fronty a ocenily snahy ukrajinského prezidenta (Volodymyra Zelenského) o diplomatický posun v řešení konfliktu," uvedl analytik Komerční banky Jan Vejmělek. Zpevňují i další středoevropské měny, které v uplynulých dnech kvůli válce na Ukrajině oslabovaly, upozornil analytik Wood & Company Vojtěch Boháč.

Příslib intervencí ze strany ČNB koruně pomáhá podle analytiků Next Finance. Centrální banka intervence proti oslabování české měny spustila v pátek. Koruna i další středoevropské měny považované investory za riziková aktiva před tím prudce ztrácely poté, co ruská armáda 24. února zaútočila na Ukrajinu. "Poptávka po riziku se vrací i do koruny a okolních regionálních měn. Sledujeme výrazné posílení hlavně na páru s dolarem," podotkl analytik Patria Finance Tomáš Vlk.

Podle Vlka dnes optimismus nabral na obrátkách i přes trvající rizika. "Růst se nadále odehrává při absenci nových špatných zpráv a samozřejmě i s motivací využít předchozího výrazného poklesu cen," uvedl k vývoji na finančních trzích.

Pražská burza rostla podruhé v řadě. Index PX dnes posílil o 2,49 procenta na 1293,07 bodu. Nahoru ho táhly především banky a také akcie elektrárenské společnosti ČEZ. Aktivita na trhu byla vysoká, celkový zobchodovaný objem přesáhl 1,3 miliardy korun. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Dva růstové dny po sobě zaznamenala pražská burza poprvé od začátku ruské invaze na Ukrajinu. "Index během dne posiloval o více než 3,2 procenta a pohyboval se nad hranicí 1 300 bodů, část zisků ale odpoledne odevzdal," uvedl analytik Wood & Company Vojtěch Boháč. Posilovala většina titulů, v červeném skončila jen technologická společnost Avast. "Růst zaznamenala i většina zbylých evropských akciových trhů," podotkl Boháč.

Nejúspěšnějším titulem dne se staly akcie Erste Bank, které zdražily o 7,28 procenta na 739,80 koruny. Komerční banka přidala 4,28 procenta na 755 korun. Moneta Money Bank si polepšila o 1,47 procenta na 83,10 Kč a pojišťovna VIG o 2,60 procenta na 573 korun. "Všechny zmíněné banky tak umazávají ztráty, které od začátku ruské agrese nabraly. Posiloval i západoevropský bankovní sektor, v době uzavření pražské burzy se pohyboval přibližně o sedm procent v plusu," sdělil Boháč.

Cenné papíry ČEZ zhodnotily o 3,25 procenta na 841 korun. "Akcie energetické společnosti hned ráno vyskočily na 840 korun a okolo této hodnoty se poté pohybovaly po většinu dne," podotkl Boháč. Naopak Avast odepsal 2,11 procenta na 190 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,66 25,29 Kč/USD 23,59 22,90

Zdroj: Patria Online