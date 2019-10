Koruna dál posiluje, vůči euru je nejsilnější od konce července

Praha - Koruna dál zpevňuje vůči oběma hlavním světovým měnám. K euru je česká měna nejsilnější od konce července, ve čtvrtek oproti středečnímu závěru posílila o dalších pět haléřů na 25,68 Kč/EUR. K dolaru si dokonce polepšila o 20 haléřů, kolem 17:00 se obchodovala se na 23,10 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Analytici posilování koruny přičítají mírně optimistické náladě na trzích po zveřejnění informace, že Evropská unie a Británie se dohodly na podmínkách brexitu. Nadále roste také pražská burza.

"Koruně se zamlouvá zlepšení nálady na trzích natolik, že je nejsilnější od konce července. Jakmile z Evropy zmizí skepse, část investorů si vzpomene na korunu. Do karet jí hraje její vyšší úroková atraktivita proti euru," uvedli analytici společnost NextFinance. Česká národní banka podle nich už letos úrokové sazby zřejmě nezvýší a do konce roku očekávají mírné oslabování koruny.

Jana Steckerová z Komerční banky soudí, že pokud by se se dohodu o brexitu podařilo schválit, mohla by koruna dál posilovat. "Se schválením brexitové dohody totiž roste i šance, že by Česká národní banka mohla na svém listopadovém zasedání zvýšit úrokové sazby. Tím, co jí od tohoto kroku odrazovalo, byly právě nejistoty pramenící z vnějšího prostředí," dodala.

Pražská burza roste už sedm obchodních dnů po sobě. Ve čtvrtek index PX přidal 0,71 procenta na 1034,30 bodu. O víc než tři procenta stouply akcie Komerční banky a mediální firmy CME, která dnes zveřejnila čtvrtletní výsledky. Ztrácely naopak cenné papíry Erste Bank. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna k euru zpevnila na nejsilnější hodnotu od konce července, vůči dolaru zakončila s nejlepším kurzem od poloviny srpna.

"Pozitivně působila dohoda EU a Británie ohledně smlouvy o brexitu. Index PX tak posílil posedmé v řadě," podotkl makléř Fio banky Josef Dudek. Pražská burza si drží o něco lepší výkonnost než západní trhy, když jedinou brzdou byla Erste, doplnil analytik Patria Finance Tomáš Vlk.

Cenné papíry Komerční banky pokračovaly podle Dudka v mazání ztrát z uplynulých týdnů, stejně jako akcie Moneta Money Bank. Komerční banka si dnes polepšila o 3,25 procenta na 778 korun, Moneta o 1,19 procenta na 76,50 Kč. Naproti tomu akcie Erste Bank po středečním růstu dnes klesly o 1,20 procenta na 776,60 koruny.

"Největší zisk zaznamenaly akcie CME po lepších než očekávaných výsledcích hospodaření, navýšení výhledu a po zprávě z tisku, že skupina PPF je blízko převzetí mediální společnosti," uvedl Dudek. Cenné papíry CME vzrostly o 3,77 procenta na 110 korun.

O dvě procenta na 714 korun zdražily akcie výrobce netkaných textilií PFNonwovens, o 1,16 procenta na 217,50 koruny zpevnily cenné papíry telekomunikační společnosti O2.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Čtvrtek kolem 17:00 Kč/EUR 25,73 25,68 Kč/USD 23,30 23,10

Zdroj: Patria Online