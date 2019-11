Koruna dál mírně oslabovala, informace z ČNB přehlížela

Praha - Česká měna ve středu pokračovala v mírném oslabování, informace z České národní banky ignorovala. K euru koruna ztratila dva haléře na 25,54 Kč/EUR, vůči dolaru klesla o čtyři haléře na 23,22 Kč/USD. Vyplývá to z informací na serveru Patria Online a vyjádření analytiků. Pražská burza díky růstu většiny hlavních emisí posílila.

Koruna oslabuje hlavně proti dolaru, pohyb kurzu vůči euru je drobný, podotkl analytik Patria Finance Tomáš Vlk.

Kurz přehlížel slova guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka, že v bankovní radě je stejná nálada jako minulý měsíc, kdy dva členové hlasovali pro zvýšení sazeb a pět pro ponechání úrokových sazeb beze změny, uvedl hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora. "Jinými slovy, dva pánové budou opět opakovat, že chtějí vyšší sazby, a zbytek je bude uklidňovat, že to není třeba, protože to, že se Německo těsně vyhnulo recesi, není argument pro vyšší sazby," doplnil.

Pikora předpokládá, že úrokové sazby v nejbližším roce už neporostou a koruna lehce oslabí.

Burzovní index PX ve středu stoupl o 0,60 procenta na 1085,45 bodu. Polepšily si třeba akcie bank nebo energetické firmy ČEZ. Nejvýrazněji podražily cenné papíry operátora O2. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Posílení si připsaly mimo jiné cenné papíry bankovní skupiny Erste, ČEZ a Komerční banky, s nimiž se obchodovalo v největších objemech. Akcie Erste zdražily o 0,93 procenta na 848,60 koruny, akcie ČEZ o 0,79 procenta na 512 korun a akcie Komerční banky o 1,14 procenta na 799 korun. Zpevnily také například cenné papíry Moneta Money Bank, a to o 0,44 procenta na 79,40 koruny.

Nejvýrazněji si polepšily akcie O2, které zdražily o 1,78 procenta na 229 korun. Naopak největší pokles ceny postihl akcie textilní firmy Pegas Nonwovens, které zlevnily o 0,85 procenta na 702 korun.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,52 25,54 Kč/USD 23,18 23,22

Zdroj: Patria Online