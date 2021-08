Kopecký vyhrál podeváté Barum rallye a má opět i domácí titul

Zlín - Vítězem jubilejního 50. ročníku Barum rallye Zlín se stal Jan Kopecký, který si díky tomu s předstihem zajistil již osmý titul mistra České republiky. Rekordmanovi moravské soutěže, jež je vedle domácího šampionátu součástí i mistrovství Evropy, k devátému triumfu pomohla havárie Erika Caise v poslední rychlostní zkoušce. Před startem závěrečného trestu měl přitom Cais v čele náskok 20 sekund na Kopeckého a mířil za největším úspěchem dosavadní kariéry.

Kopecký kraluje "Barumce" nepřetržitě od roku 2015. Druhý skončil Nor Andreas Mikkelsen, jenž se zároveň dostal do čela ME. Dosavadní lídr evropského seriálu Alexej Lukjaňuk z Ruska měl totiž havárii již při tréninku na zlínskou rallye a na startu se vůbec neobjevil. Třetí dojel s odstupem další minuty Filip Mareš.

"Myslím, že si Erik zasloužil vyhrát. Opět se ale potvrdilo, že rallye končí až na cílové rampě. Je to pořád zrádné a člověk nesmí podcenit vůbec nic. Může být i technická závada před rampou, závod končí až na ní," řekl Kopecký. Byl rád, že získal titul i poté, co před sezonou opustil tovární tým Škoda Motorsport.

"Na titul jsem mysleli celou dobu, protože máme zodpovědnost vůči našim partnerům, kterým patří velký dík, že nás podpořili. Tento tým vznikl během pár měsíců téměř z nuly, neměl vůbec nic, jenom toto auto. Díky nim jsme vůbec začali projekt mistrovství republiky. A titul, ne že bychom jim slíbili, ale řekli jsme, že se o něj pokusíme," uvedl devětatřicetiletý pilot. Na pozici českého šampiona se vrátil po dvou letech. V loňské zkrácené sezoně jej porazil Václav Pech, jehož dnes ve Zlíně zastavily technické problémy.

Řada havárií - vedle Caise předčasně skončili například i Dominik Stříteský, Fin Jari Huttunen, Václav Kopáček nebo Adam Březík - souvisela s náročností rallye, kterou provázelo proměnlivé počasí a déšť. "Byla to velice zrádná rallye. Jedna z nejtěžších Barumek, jakou jsem kdy jel. Kvůli podmínkám, které panovaly. Mluvím o počasí a náročnosti trati jako takové. Místy už byla extrémně dost rozbitá, to v minulých ročnících nebylo," řekl Kopecký.

Spokojený s druhým místem byl nakonec i Mikkelsen, který se ve Zlíně představil po devíti letech. "Věděl jsem, že to bude těžké, erzety jsou každý rok podobné a bojovat s místními piloty je těžké. Soustředili jsme se na mistrovství Evropy a z toho pohledu to pro nás dopadlo dobře. Získali jsme hodně bodů a máme v čele dobrý náskok, což je důležité," řekl bývalý člen továrních týmů Volkswagen a Hyundai v mistrovství světa.

Cais a jeho tým byli naopak hodně zklamaní. "Těžké je v tuto chvíli hledat slova. Erik ve 22 letech sahal po vítězství, stal by se nejmladším vítězem Barum rallye. Jenže o vše přišel na poslední erzetě, chybělo nějakých osm kilometrů. Erik se svojí navigátorkou odvedli neskutečnou práci. V takhle nabité konkurenci a proti velezkušeným pilotům si vytvořili velký náskok a ukázal, že může v budoucnu patřit k nejlepším světovým pilotům," uvedl šéf týmu Jaroslav Orsák.

Havárie byla prý důsledkem až příliš opatrné jízdy. "Uklouzlo mu to v pravé zatáčce na blátě. Byl až moc opatrný, o skvělý výsledek nechtěl přijít, dával si pozor na chybu. Z té obavy ale bohužel vyplynulo, že chybu udělal. Přitom v předchozím průjezdu erzety vyhrál o třináct vteřin," dodal.

Šestým dílem Sonax MČR bude na začátku října Rallye Pačejov.

Barum Czech rallye Zlín, závod mistrovství Evropy a ČR: 1. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 Evo) 2:00:07,2, 2. Mikkelsen, Andersson (Nor., Švéd./Škoda Fabia Rally2 Evo) -40,1, 3. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 Evo) -1:40,2, 4. Herczig, Ferencz (Maď./Škoda Fabia Rally2 Evo) -1:44,0, 5. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./Škoda Fabia Rally2 Evo) -2:28,5, 6. Llarena, Fernandézová (Šp./Škoda Fabia Rally2 Evo) -3:09,4, 7. Devine, Fulton (Ir./Ford Fiesta R5) -3:22,8, 8. Jakeš, Machů (Škoda Fabia R5) -4:50,7.