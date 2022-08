Kopecký může ve Zlíně slavit český titul, Llarena už má evropskou trofej jistou

Zlín - Automobilový jezdec Jan Kopecký může v neděli ve Zlíně slavit devátý titul mistra České republiky v automobilových soutěžích. Čtyřicetiletý pilot bude zároveň na Barum Czech rallye útočit na jubilejní desáté vítězství. O evropský titul měl na jihu Moravy bojovat Španěl Efrén Llarena, jenž ale nakonec získal definitivu ještě před startem. Rumun Simone Tempestini, který jej jako jediný mohl teoreticky ohrozit, se totiž ze zlínské rallye odhlásil.

Kopecký vyhrál čtyři z pěti závodů MČR a má v čele pořadí náskok 87 bodů před druhým Filipem Marešem. Do konečného hodnocení seriálu se přitom počítá jen pět výsledků. Bývalý tovární jezdec Škody, který s mladoboleslavskou automobilkou i nadále úzce spolupracuje, tak o titul může přijít už jen teoreticky.

"Myslím, že by se to mělo povést, pokud dojedeme do cíle kousek za Filipem Marešem. Nemám to propočítané a není to pro mě osobně důležité. Budu se snažit jet maximálně rychle, jak umím. S tím, abych auto udržel na trati," řekl Kopecký ČTK.

Příliš prý ani neřeší útok na desátý triumf na Barumce. Navíc na populární rallye už desetkrát nejrychlejší byl. V roce 2004 závodil s vozem kategorie WRC, které pořadatelé nezařadili do oficiálních výsledků. "Není důležité, zda jsme Barumku vyhráli devětkrát, nebo desetkrát. Tohle moc neřeším. Samozřejmě jsem ale rád, že se mi to povedlo, protože zvučných jmen, která před námi zkoušela vybojovat putovní pohár, bylo spousta a nikomu se to nepovedlo," podotkl.

Vedle Kopeckého budou o vítězství v 51. ročníku rallye usilovat Llarena, Mareš, loni čtvrtý Maďar Norbert Herczig, Dominik Stříteský nebo Erik Cais, jenž před rokem přišel o výhru až kvůli havárii v poslední rychlostní zkoušce.

Sérii nezdarů ve Zlíně se bude snažit prolomil Václav Pech, který po triumfu v roce 2014 a druhém místě v následujícím roce na Barumce sbírá nezdary. Letos bude startovat až s číslem 76, neboť se přihlásil jen do českého šampionátu.

Rallye bude zahájena tradiční páteční městskou rychlostní zkouškou, v dalších dvou dnech je na programu dalších 14 měřených testů. Vítězná posádka bude známá v neděli před 17. hodinou.

Průběžné pořadí MČR: 1. Kopecký 291, 2. Mareš (oba Škoda Fabia Rally2 Evo) 204, 3. Stříteský 168, 4. Březík 108, 5. Trojan (všichni Škoda Fabia R5) 92, 6. Vlček (Hyundai i20 N Rally2) 84.

Průběžné pořadí ME: 1. Llarena (Šp./Škoda Fabia Rally2 Evo) 137, 2. Tempestini (Rum./Škoda Fabia R5) 79, 3. Solans (Šp./Volkswagen Polo GTI R5) 70, ...27. Mareš 13.